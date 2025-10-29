Lielbritānijas vēstniecība un Latgales pašvaldības paraksta memorandu kopienu atbalstam
Trešdien, 29. oktobrī Latgales vēstniecībā “Gors” tika svinīgi parakstīts saprašanās memorands Latgales kopienu atbalstam.
Saprašanās memorandu parakstīja Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča, "British Council" pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča, “Izglītības iniciatīvu centra” direktore Daiga Zaķe, kopienu aktīvisti un sešu Latgales pašvaldību pārstāvji - Rēzeknes novada domes priekšsēdētājs Guntars Skudra, Preiļu novada domes priekšsēdētājs Aldis Adamovičs, Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts, Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Krāslavas novada domes priekšsēdētājs Gunārs Upenieks un Daugapvils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova.
Saprašanās memorands paredz vairākas svarīgas darbības un mērķus, lai stiprinātu Latgales kopienas un veicinātu to attīstību. Galvenie punkti, ko memorands paredz, ir šādi:
-
Turpmāks kopienu resursu centru atbalsts un attīstība – šie centri būs nozīmīgi Latgales reģiona kopienu spēju stiprināšanai un resursu pieejamības uzlabošanai.
-
Kopienu iniciatīvu veicināšana – tiks atbalstītas jaunas un esošas kopienu iniciatīvas, lai iedzīvotāji varētu aktīvi piedalīties un uzņemties atbildību par nepieciešamajām pārmaiņām viņu dzīvē.
-
Uzlabota informācijas apmaiņa un sadarbība – memorands paredz uzlabot informācijas apmaiņu starp pašvaldībām, kopienām un citām iesaistītajām pusēm, lai veicinātu efektīvāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.
-
Jaunu mehānismu izstrāde un ieviešana – tiks strādāts pie jauniem mehānismiem, kas veicinās iedzīvotāju līdzdalību un palīdzēs nostiprināt kopienu informētību.
-
Pilsoniskās sabiedrības attīstība – uzlabot kopienu spēju sadarboties un veidot saliedētas sabiedrības, kas ir svarīgas reģiona ilgtspējīgai attīstībai un noturībai.
“Pašlaik daudz runājam par drošību un noturību, un tieši aktīvas, saliedētas kopienas ir viens no galvenajiem noturības elementiem. Esam praksē redzējuši, kā kopienas ar nelielu atbalstu spēj īstenot lielas pārmaiņas – pašu spēkiem labiekārto telpas, kur tagad darbojas kopienu resursu centri, un īsteno idejas, kas stiprina viņu novadus. Prieks par pašvaldībām, kas jau ir iesaistījušās iniciatīvā “Darbīgās kopienas”, un ceram, ka tām drīz pievienosies vēl citas,” uzsver "British Council" pārstāvniecības Latvijā vadītāja Zane Matesoviča.
“Reģionālās vizītes laikā man bija iespēja apmeklēt trīs brīnišķīgus “Darbīgo kopienu” resursu centrus - Vārkavā, Priežmalē un Rogovkā. Tur satiku aizrautības pilnus cilvēkus, redzēju glīti atjaunotas telpas un gudru, radošu pieeju esošo resursu vēl pilnvērtīgākai izmantošanai pašu un līdzcilvēku labā. Es ļoti ceru, ka jau realizētās ieceres kalpos par iedrošinājumu aizvien jaunām iniciatīvām visu vecumu iedzīvotājiem, un tām netrūks arī turpmāka pašvaldību atbalsta,” memoranda parakstīšanas notikumā klāstīja Lielbritānijas vēstniece Latvijā Ketija Līča.
Simpozijs pulcē reģionu iedzīvotājus
Jau sesto gadu "British Council" pārstāvniecība Latvijā un “Izglītības iniciatīvu centrs” sadarbībā ar Latgales pašvaldībām īsteno iniciatīvu “Darbīgās kopienas Latgalē”, lai iespējotu esošos un topošos kopienu līderus, veicinātu kopienu attīstību un spēju sadarboties kopīga mērķa labā, ilgtermiņā sekmējot sabiedrības saliedētību un pilsonisko līdzdalību.
Simpozijā pulcējās ap 70 iniciatīvas “Darbīgās kopienas Latgalē” atbalstītāji un dalībnieki, to skaitā Latgales un citu reģionu aktīvie iedzīvotāji - kopienu resursu centru pārstāvji, kopienu aktīvisti un “Darbīgo kopienu” multiplikatori, kas iniciatīvas idejas iedzīvina citos Latvijas reģionos. Pēc svinīgās memoranda parakstīšanas simpozija dalībniekiem bija iespēja apmeklēt “dzīvo bibliotēku”, lai sarunās ar kopienu resursu centru vadītājiem uzzinātu vairāk par aktīvistu paveikto. Apmeklētājus priecēja arī Nacionālo bruņoto spēku spēku orķestra priekšnesums, un visas dienas garumā bija apskatāma fotoizstāde “Labākai dzīvei stiprās kopienās!”.
Simpozijā tika prezentēti iniciatīvas “Darbīgās kopienas Latgalē” sasniegtie rezultāti. Kopienu līderu apmācībās līdz šim piedalījušies 240 kopienu līderi, īstenoti trīs kopienu iniciatīvu konkursi, kuros atbalsts piešķirts 32 ideju īstenošanai, un aktivitātēs iesaistījušies vairāk nekā 7000 iedzīvotāju un 425 organizācijas. Kopumā īstenotas vairāk nekā 300 kopienu aktivitātes. Latgalē ar vietējo iedzīvotāju un pašvaldību iesaisti izveidoti 11 kopienu resursu centri, kas darbojas Preiļu, Krāslavas, Augšdaugavas, Rēzeknes, Ludzas novados un Daugavpilī. Kā skaidro tās īstenotāji, iniciatīva ir stiprinājusi kopienu sociālo kapitālu un rīcībspēju, veicinājusi izpratni par pilsoniskās līdzdalības jēgu un ietekmi, kā arī attīstījusi sadarbību starp iedzīvotājiem, pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām. “Kopienu stiprināšanā svarīgi ir apzināties, kādu rezultātu vēlamies panākt.
Novērojam, ka cilvēki ir noguruši no sarunām par to, ‘ka būtu labi, ja būtu’, viņi vēlas tikt uzklausīti un iesaistīti. Iniciatīvas “Darbīgās kopienas Latgalē” svarīgākais rezultāts ir tas, ka kopienas ir iemācījušās uzņemties atbildību par nepieciešamajām pārmaiņām viņu dzīvē, un cilvēki spēj pašorganizēties to īstenošanā,” skaidro “Izglītības iniciatīvu centra” direktore Daiga Zaķe. Saprašanās memorands paredz turpmāku kopienu resursu centru darbības un kopienu iniciatīvu atbalsta veicināšanu. Tāpat plānots sekmēt nepieciešamo mehānismu izstrādi, ieviešanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu Latgales reģiona kopienu informētību un efektīvāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos.