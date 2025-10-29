Jaunās ēdināšanas zonas “POSTe” atklāšanas pasākums
Šodien, 30. oktobrī, plkst. 10.00. t/c “Origo” 3. stāvā durvis vēra jaunā ēdināšanas zona “POSTe”.
FOTO: t/c "Origo" atklāj jaunu garšu un tikšanās oāzi "POSTe"
Jaunā ēdināšanas zonā apmeklētājiem būs pieejama daudzveidīga gastronomiskā izvēle, tostarp itāļu picas no “Picante Pizza & Birra”, autentiska gruzīnu virtuve no “Hačapuri”, kā arī atspirdzinoši kokteiļi un uzkodas no “Holy Sips bar”. Pašmāju virtuves cienītāji varēs pievērsties “Bistro Riga” piedāvājumam, savukārt eksotiskais “Bao” parūpēsies par iedvesmojošu garšu piedzīvojumu Āzijas burgeros un poke bļodās.
Šodien no 12.00 līdz 15.00 un no 17.00 līdz 21.00 var dzirdēt DJ Mixmasteru Raiti. Atklāšanas pasākumu varēja piedalīties foto aktivitātē un konkursos. T/c “Origo” 1. stāva ātrijā pie “Costa Coffee” jau no plkst. 10.00 ikviens apmeklētājs varēja pārbaudīt reakciju aizraujošā spēlē “Pasaules garšu izaicinājums”. Par labu atmosfēru visas dienas garumā līdz pat plkst. 19.00 rūpējas DJ Edgars Bercis.
Par t/c “Origo”
2020. gadā rekonstruētais un paplašinātais tirdzniecības centrs “Origo” ir viens no modernākajiem iepirkšanās centriem Latvijā. Jaunās ēkas pirmajos trīs stāvos izvietotas ērtas tirdzniecības un pakalpojumu sniedzēju telpas, savukārt ēkas augšējos trīs stāvos atrodas “Origo One” biznesa centrs ar augstvērtīgiem A klases birojiem. Tirdzniecības centrā “Origo” pieejams plašs vietējo un starptautisko zīmolu klāsts, tostarp “Springfield”, “Women’secret”, “Reserved”, “Kilomax”, “Lindex”, “Douglas”, “Sportland’’, “Skechers”, “Sinsay”, “Multilukss”, “LMT”, “Euronics”, “Stenders”, “LIDO”, “LIDO AS[H]AIS”, “MySushi”, “Gan Bei”, “Caffeine”, “Bazaar”, “Rimi Hyper”, “Rimi Mini”, “Veselības centrs 4”, “E. Gulbja Laboratorija’’ un “Rīgas satiksme”.