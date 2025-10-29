Gatis Liepiņš: iespējamā krāpšana Rēzeknes tehnikumā parāda Valsts kontroles darba nepieciešamību
Valsts kontroles atklātās iespējamās nelikumības saistībā ar Rēzeknes tehnikuma apmaksātajiem rēķiniem parāda revidentu darba nozīmīgumu un nepieciešamību, to norādīja Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas priekšsēdētājs Gatis Liepiņš. Komisijas deputāti trešdien, 29. oktobrī, iepazinās ar situāciju par Rēzeknes tehnikuma veikto maksājumu likumību.
“Šis ir tas gadījums, kad Valsts kontroles šķietamās finanšu revīzijas, ikgadējo pārskatu veikšanas nav tikai formalitātes, bet var atklāt iespējamus noziedzīgus nodarījumus. Patlaban mums varbūt nav daudz detaļu, jo notiek izmeklēšana. Taču šī situācija parāda, cik Valsts kontroles darbs ir lietderīgs un nepieciešams,” sacīja Liepiņš.
Komisijas priekšsēdētājs arī akcentēja, ka bez tādiem automatizētiem rīkiem, kādi ir pieejami mūsdienās, šādus gadījumus iespējams nemaz nevarētu atklāt. Tādēļ iestādēm ir vērts ieguldīt šādos darba palīgrīkos un tos arī izmantot.
Valsts kontrole, aprīlī uzsākot finanšu revīziju par Latvijas Republikas konsolidētā 2025. gada pārskata sagatavošanas pareizību, atklāja iespējamu krāpšanu Rēzeknes tehnikumā – maksājumu dokumentu tīšu sagrozīšanu ar mērķi veikt naudas līdzekļu pārskaitījumus trešajām personām. Valsts kontroles pārstāvji šodien deputātiem sacīja, ka informācija par iespējamajām nelikumībām ir nodota tiesībsargājošajām iestādēm. Kontrolieri atklāja, ka kopumā kopš 2019. gada tehnikums veicis, iespējams, prettiesiskus maksājumus vismaz 54 tūkstošu eiro apmērā.
Rēzeknes tehnikuma pārstāvji deputātiem sacīja, ka sniedz informāciju tiesībsargājošajām iestādēm un vairāk publiski komentārus nesniegs. Savukārt Izglītības ministrijas pārstāve sacīja, ka tehnikuma direktore šobrīd ir atstādināta.
Tāpat sēdē valsts kontrolieri informēja, ka kopš oktobra Eiropas Savienības regula uzliek pienākumu maksājumu pakalpojuma sniedzējam, tātad arī Valsts kasei, nodrošināt klientiem maksājuma saņēmēja pārbaudi. Valsts kases pārstāvji šodien informēja, ka iestādes aktīvi izmanto šo pārbaudes iespēju.
Tāpat Valsts kontrole ir lūgusi atbildīgo ministriju informēt par veiktajām darbībām saistībā ar sniegto informāciju par konstatējumiem Rēzeknes tehnikumā.