Noskaidroti “Vidzemes Prozas lasījumu 2025” finālisti
Noslēgusies konkursa “Vidzemes Prozas lasījumi 2025” otrā kārta, un zināmi finālisti, kuru darbi izskanēs noslēguma pasākumā 1. novembrī plkst. 17.00 Mākslas telpā “Mala” (Lenču ielā 11, Cēsīs). Pasākuma laikā tiks izraudzīts viens laureāts, kurš pārstāvēs Vidzemi “Prozas lasījumos 2025” Rīgā.
Kā informē Siguldas novada pašvaldībā, finālā iekļuvuši: Andris Habermanis (Siguldas novads), Anna Kalna (Valmiera), Aukstums / Renāte Mālmane (Salaspils novads), Mārīte Tabita Kalniņa (Ogre) un Ulrika Ūpe (Sigulda).
Konkursa žūrijā šogad darbojās Guntis Berelis, Inga Ābele, Aivars Eipurs, Madara Rutkēviča, Linda Vītuma (Lea Vinks) un Evita Hofmane. Žūrijas pārstāvji atzīst, ka šogad mākslinieciskais līmenis bijis īpaši augsts, un gandrīz visi pieteiktie darbi būtu pelnījuši tikt publicēti vai izskanēt publiski. Līdz ar to finālistu izvēlē noteicošais bija vērtētāju personīgā gaume.
Šogad “Vidzemes Prozas lasījumos” piedalījās autori no Valmieras, Cēsu, Salaspils, Saulkrastu, Ogres, Lielvārdes, Ādažu un Siguldas novadiem.
Konkursa mērķis ir veicināt literāro procesu Vidzemē, iedrošināt jaunus autorus un dot iespēju lasītājiem iepazīt reģiona rakstnieku darbus, kā arī palīdzēt tiem sasniegt plašāku auditoriju.
Šogad Vidzemes autoriem bija arī iespēja piedalīties “Izglītības programmā rakstniecībā”, kuras laikā lekcijas un meistarklases vadīja pieredzējuši literāti – Inga Gaile, Andris Akmentiņš, Inga Žolude, Dace Vīgante, Sandra Ratniece, Ronalds Briedis, Guntis Berelis un Arno Jundze.
“Vidzemes Prozas lasījumu” tradīciju aizsāka kultūras centrs “Siguldas devons” sadarbībā ar Siguldas novada bibliotēku un Latvijas Rakstnieku savienību. Pirmie lasījumi notika Siguldā, šogad pasākums notiek Cēsīs, bet nākamgad plānots tikties Ogrē.