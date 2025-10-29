No 1. novembra mainīts Jaunogres autobusa grafiks, lai nodrošinātu ērtāku pārsēšanos uz vilcienu
foto: LETA
Autobuss Jaunogre–Dārziņi no 1. novembra kursēs pēc jauna grafika.
Novadu ziņas

No 1. novembra mainīts Jaunogres autobusa grafiks, lai nodrošinātu ērtāku pārsēšanos uz vilcienu

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka no 1. novembra tiek veiktas izmaiņas reģionālā autobusa maršrutā Nr. 6090 Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi.

No 1. novembra mainīts Jaunogres autobusa grafiks,...

Turpmāk darba dienu rītos (no pirmdienas līdz piektdienai) pirmais reiss sāksies plkst. 5.25 no pieturas “Mūzikas skola” (iepriekš – “Jaunogres stacija”), savukārt no pieturas “D/S Dārziņi” autobuss izbrauks plkst. 5.40.

Izmaiņas veiktas, lai autobusa rīta reiss labāk saskaņotos ar vilciena Nr. 6205 Lielvārde–Rīga kustības grafiku, kas Jaunogres stacijā pienāk plkst. 6.10 un turpina ceļu Rīgas virzienā.

Reģionālos pārvadājumus šajā maršrutā nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”, un izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu.

Tēmas

RīgaOgreAutotransporta direkcijaOgres novads

Citi šobrīd lasa