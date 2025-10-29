Autobuss Jaunogre–Dārziņi no 1. novembra kursēs pēc jauna grafika.
Novadu ziņas
Šodien 10:59
No 1. novembra mainīts Jaunogres autobusa grafiks, lai nodrošinātu ērtāku pārsēšanos uz vilcienu
Valsts SIA “Autotransporta direkcija” informē, ka no 1. novembra tiek veiktas izmaiņas reģionālā autobusa maršrutā Nr. 6090 Jaunogre–Bibliotēka–Dārziņi.
Turpmāk darba dienu rītos (no pirmdienas līdz piektdienai) pirmais reiss sāksies plkst. 5.25 no pieturas “Mūzikas skola” (iepriekš – “Jaunogres stacija”), savukārt no pieturas “D/S Dārziņi” autobuss izbrauks plkst. 5.40.
Izmaiņas veiktas, lai autobusa rīta reiss labāk saskaņotos ar vilciena Nr. 6205 Lielvārde–Rīga kustības grafiku, kas Jaunogres stacijā pienāk plkst. 6.10 un turpina ceļu Rīgas virzienā.
Reģionālos pārvadājumus šajā maršrutā nodrošina AS “Liepājas autobusu parks”, un izmaiņas saskaņotas ar Vidzemes plānošanas reģionu.