Ādažu novada pašvaldība līdz 10. novembrim aicina pieteikties pārus, kuri šogad svin 25, 30, 35 un turpmākos kopdzīves gadus ik pēc katriem 5 gadiem un kuru vismaz viena laulātā deklarēta dzīvesvieta ir Ādažu novadā.
Novadu ziņas
Šodien 06:38
Ādažos aicina pieteikties un kopā ar citiem pāriem nosvinēt kāzu jubileju
Ādažu novada pašvaldība līdz 10. novembrim aicina pieteikties pārus, kuri šogad svin 25, 30, 35 un turpmākos kopdzīves gadus ik pēc katriem 5 gadiem un kuru vismaz viena laulātā deklarēta dzīvesvieta ir Ādažu novadā.
Lai pieteiktos nepieciešams iesniegt kopīgu iesniegumu Ādažu novada Dzimtsarakstu nodaļā klātienē, elektroniski, nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@adazunovads.lv vai izmantojot e-adresi.
Dalības maksa: 70 eiro.
No maksas laulību jubileju atzīmēšanas pasākumā atbrīvo pārus, kuri atzīmē 50 gadu jubileju un turpmākās jubilejas ik pēc 5 gadiem. Vairāk informācijas šeit.