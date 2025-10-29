Ādažu novada pašvaldība informē, ka otrdien noslēdza līgumu ar SIA “Oito Group” par sporta laukumu ierīkošanu Garciemā.
Garciemā būs jauns pludmales volejbola un 3x3 basketbola laukums
Tiek plānots, ka sporta laukumi tiks ierīkoti 10 mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.
Projekta mērķis ir attīstīt piekrastes teritorijā esošo infrastruktūru, lai iedzīvotājiem būtu iespēja dzīvot veselīgu un aktīvu dzīvesveidu.
Projekta ietvaros plānots izveidot arī celiņu starp abiem laukumiem, kas savienos laukumus ar tuvumā esošo stāvvietu.
Minētās aktivitātes tiek īstenotas Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fonda projekta Nr. 25-04-UL06-U31421.101-000002 “Sporta laukumu ierīkošana Garciemā” ietvaros.