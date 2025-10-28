Alūksniešus nākotnē sagaida skaistāka autoostas teritorija - pašvaldība izsludinās metu konkursu
Alūksnes novada pašvaldība plāno pieteikties Satiksmes ministrijas investīciju programmai “Stacija 2.0” otrajā kārtā, lai saņemtu finansējumu autoostas un taksometru stāvvietas apkārtnes pārbūvei un sakārtošanai pilsētas centrā. Lai sagatavotos projektam, pašvaldība izsludinās metu konkursu, aicinot arhitektus piedāvāt risinājumus teritorijas uzlabošanai.
Aluksniesiem.lv ziņo, ka Alūksnes novada pašvaldība gatavojas pieteikties Satiksmes ministrijas investīciju programmas “Stacija 2.0” otrajai kārtai “Autoosta 20”, kas drīzumā tiks izsludināta.
Lai nodrošinātu finansējumu Alūksnes autoostas un taksometru stāvvietas apkārtnes pārbūvei un uzlabošanai, pašvaldība plāno rīkot metu konkursu.
Alūksnē vēsturiski autoosta un taksometru stāvvieta atrodas vienā kvartālā, tāpēc šī teritorija atbilst Satiksmes ministrijas programmas “Autoosta 20” prasībām. “Zinām, ka šajā vietā iedzīvotāji saskaras ar dažādām problēmām – pie autoostas trūkst soliņu, publiskā tualete ir novecojusi, kā arī nepieciešams sakārtot skvēru pie Lielā Ezera ielas, kur atrodas taksometru stāvvieta. Tā kā šī teritorija atrodas pilsētas centrā, vēlamies to pilnībā pārbūvēt un sakārtot. Tagad šim mērķim būs pieejami Eiropas fondu līdzekļi, tāpēc plānojam piedalīties, lai pretendētu uz finansējumu,” norāda novada domes priekšsēdētāja vietnieks Druvis Tomsons.
Lai sagatavotu kvalitatīvu projektu un startētu Satiksmes ministrijas aktivitātē, pašvaldība izsludinās metu konkursu, aicinot profesionālus arhitektus piedāvāt savas idejas pilsētas centra sakārtošanai. “Metu konkursa uzvarētāja projektu pašvaldība plāno realizēt,” piebilst D. Tomsons.
Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs Ģirts Dubkēvičs nesen apmeklēja Alūksnes novadu, piedaloties reģionālā autoceļa posma Alūksne – Ape atklāšanā un tiekoties ar pašvaldības vadību.
Viņš uzsvēra investīciju programmas iespējas pašvaldībām un aicināja arī Alūksnes novadu pieteikties projektam. Dubkēvičs atklāja, ka Alūksnei pieejams finansējums aptuveni miljons eiro, no kuriem 85 % nodrošina Eiropas Savienība, pārējo segs pašvaldība.