Dānijas karalis un karaliene ieradušies Latvijā
Latviju valsts vizītē šodien un trešdien apmeklēs Dānijas karalis Frederiks X un karaliene Mērija.
VIDEO; FOTO: Dānijas karalis un karaliene ieradušies valsts vizītē Latvijā
Latviju valsts vizītē šodien un trešdien apmeklēs Dānijas karalis Frederiks X un karaliene Mērija.
Šodien plkst. 10 pie Rīgas pils notika monarhu oficiālā sagaidīšanas ceremonija. Tika uzņemta arī kopbilde ar Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču.
Savukārt plkst. 11.35 karalis Frederiks X un karaliene Mērija kopā ar Rinkēviču nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, bet vēlāk tiksies ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu (ZZS) un Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Pēcpusdienā karalis un karaliene apmeklēs Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kultūras akadēmiju un jūgendstila kvartālu Alberta ielā. Savukārt vakarā Rīgas pilī notiks valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa un karalienes vizītei rīkos Valsts prezidents.
Plānots, ka trešdien monarhi kopā ar Valsts prezidentu apmeklēs Ādažu vidusskolu, kur piedalīsies valsts aizsardzības mācības nodarbībā, kā arī Ādažu militāro bāzi, kur tiksies ar Latvijas un Dānijas karavīriem un aizsardzības ministriem. Vizītes noslēgumā plkst. 15.30 Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notiks Dānijas rīkota pieņemšana par godu valsts vizītei Latvijā.