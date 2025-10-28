Nosaukti Aleksandra Čaka balvas saņēmēji
Atzīmējot Aleksandra Čaka 124 jubileju, 2025. gada 27. oktobrī plkst. 18.00 Ēbelmuižā jau trīspadsmito reizi notika Aleksandra Čaka balvas pasniegšanas ceremonija.
Aleksandra Čaka balvas pasniegšana aizsākās dzejnieka simtgadē 2001. gadā, un ik pēc diviem gadiem to pasniedz par mākslinieciski augstvērtīgu Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā, grāmatniecībā, dizainā, arhitektūrā, kā arī Čaka radošā mantojuma izpētē, popularizēšanā un tulkošanā.
Izvērtējot visus 2025. gada pieteikumus, balvas žūrijas komisija šogad nolēma piešķirt trīs Aleksandra Čaka balvas un īpašu Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Atzinības rakstu zinātniecei Vijai Strupulei par unikālu pienesumu un inovatīvu skatījumu uz dekoratīvo glezniecību Rīgas interjeros no 16. līdz 18. gadsimtam un pētījuma atspoguļojumu monogrāfijā.
Izskatot pieteikumus un iepazīstoties ar visiem kultūras notikumiem, žūrijas komisija Aleksandra Čaka balvu nominācijā “Par mākslinieciski augstvērtīgu un novatorisku Rīgas interpretējumu literatūrā, mūzikā, filmu, teātra vai vizuālajā mākslā, grāmatniecībā, dizainā, arhitektūrā” nolēma piešķirt Kasparam Miglam par radoši veiksmīgu vēsturiskās pilsētvides fiksāciju senās fotogrāfijās albumā “Pastaiga pa skaisto Rīgu”.
Par radoši veiksmīgu devumu 21. gadsimta latviešu literatūrā Aleksandra Čaka balvu saņēma dzejnieks Eriks Naivo par dzejas krājumu “Ideālā pilsēta”.
Nominācijā “Par nozīmīgu veikumu Aleksandra Čaka daiļrades izpētē, saglabāšanā un popularizēšanā un tulkošanā” balvu saņēma tulkotājs Liens Bins par nozīmīgu devumu Aleksandra Čaka dzejas krājuma “Pēdējais tramvajs” tulkojumā ķīniešu valodā.
Aleksandra Čaka balvas ceremoniju vadīja un apmeklētājus ar kultūras programmu priecēja aktieris Armands Avots un Miltiņu ģimene (Jānis Miltiņš, Arnis Miltiņš un Laima Miltiņa).
Pasākumu organizēja Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Aleksandra Čaka muzejs. Atbalstīja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments.