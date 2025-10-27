Rīgas mēru portretu galerijā Staķim kā pirmajam velta fotoportretu
Turpinot Rīgas domes tradīcijas, rātsnamā 31. oktobrī tiks atklāts bijušā Rīgas mēra Mārtiņa Staķa (P) portrets, papildinot vēsturisko Rīgas domes priekšsēdētāju portretu galeriju, taču šoreiz gleznojuma vietā tapis pirmais fotoportrets.
Kā informēja Rīgas domē, Staķa portreta atklāšana notiks plkst. 12 Rīgas domes pirmajā stāvā, foajē pie Portretu zāles.
Oficiālā portreta autors ir fotogrāfs Jānis Deinats, kurš nodarbojas ar fotomākslu kopš 1989. gada. Viņš veidojis gan ievērojamu Latvijas cilvēku portretus, gan īstenojis personiskos projektus, kuros šķietami vienkārši fotografēta vide, kas ir ap mums. Latvijā rīkotas vairākas Deinata darbu izstādes.
Saskaņā ar Rīgas domes iekšējiem noteikumiem, bijušo Rīgas domes priekšsēdētāju portretu galerijā pēc pilnvaru beigām var tikt izvietots bijušā Rīgas mēra oficiālais portrets - fotogrāfija vai glezna. Noteikumi mainīti 2023. gadā, un Staķa portrets būs pirmā fotogrāfija bijušo pilsētas atslēgu turētāju galerijā.
Staķis vadīja Rīgas domi no 2020. līdz 2023. gadam.