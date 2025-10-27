“Splendid Palace” uzsāk dokumentālā kino rudens sezonu
Atsākot ciklu “Dokumentālā kino pirmdienas”, kinoteātris “Splendid Palace” aicina uz aktuālākajām filmām, kuras pirmizrādes piedzīvojušas Rīgas starptautiskā kinofestivāla ietvaros. Pēc filmu seansiem skatītājiem būs iespēja piedalīties kinoteātra “Splendid Palace” mākslinieciskās vadītājas Dairas Āboliņas vadītās diskusijās
“Šī rudens kinofestivāli apliecinājuši, ka “Splendid Palace” kino zāles ir kā radītas domubiedriem, kuri meklē saskari ar realitātes fantasmagorisko dabu. Dokumentālais kino nav tikai realitātes fiksējums, tie ir stāsti, kas spēj pārsteigt, emocionāli aizkustināt, intelektuāli satricināt un izaicināt. Tās ir filmas, kas palīdz mums labāk saprast ne tikai citus, bet arī pašiem sevi. Un tieši spēja iedvesmot un mudināt domāt, padara dokumentālo kino tik cilvēciski būtisku,” saka Daira Āboliņa.
27. oktobra vakarā kinoteātrī būs skatāma režisores Kristas Burānes filma “Visi putni skaisti dzied”, kas ir dokumentāri muzikāla filma par pasaules galu, kurš nemanāmi notiek mūsu acu priekšā. Pēdējo divdesmit gadu laikā Latvijā un Eiropā strauji izzūd daudzu putnu sugas. Arī tās, kas no senseniem laikiem ir apdziedātas latviešu tautas dziesmās. Bez šiem putniem nav iedomājama latviešu mitoloģiskā pasaules uzbūve un uztvere.
Pieci aktieri un koris, kas dodas izbraukuma izrādē uz dažādām Latvijas vietām, piedzīvo satikšanos ar dzelteno cielavu, lauka cīruli, baltmugurdzeni, griezi un mežirbi. Viņu balsis mūsu mežos un laukos gandrīz vairs nav dzirdamas cilvēku intensīvās saimniekošanas dēļ. Pēc filmas seansa paredzēta tikšanās ar filmas veidotājiem.
Savukārt 1. novembrī skatītāji aicināti uz režisora Šarūna Barta filmu "Atgriešanās". Filmas darbība notiek dokumentālā vidē. Pēc vairākiem gadiem, Simonai atgriežoties dzimtajās mājās laukos, kad vecmamma ir uz nāves gultas, viņa konfrontē sevi ar to pašu ģimenes modeli, kādu to atstājusi. Alkoholisms, bezdarbs, dīkdienība un agresija ienākusi viņas attiecībās ar māti un tēvu, bet cerība vēl mīt brālī. Lai vai cik grūti Simonai ir mēģināt no jauna iederēties šajā nemīlestībā, viņa vēlas, lai tie, kas viņu zina par visiem labāk, ļautu justies piederīgai. Pēc filmas notiks diskusija ar psihologiem Diānu Zandi un Ņikitu Bezborodovu.
Režisora Jāņa Ābeles un scenārista Jāņa Joņeva dokumentālais detektīvs “Testaments” būs skatāms 3. novembrī un tas ir stāsts par latviešu kriminālromānu rakstnieka un dzejnieka Anatola Imermaņa (1914–1998) pēdējo vēlēšanos. Pēc seansa skatītājiem būs iespēja tikties ar filmas radošo grupu.
Anatols sapņoja par Parīzi un brīvību, taču bija iesprostots Padomju Savienībā. Mirstot viņa pēdējā vēlēšanās bija, lai viņa pelnus izkaisa Parīzē. Filma seko Aleksandram Zapoļam, dzejniekam un dvēseles radiniekam, kurš 24 gadus pēc Imermaņa nāves dodas izpildīt šo vēlmi. Imermaņa pelnu urnas meklēšana izvēršas kā detektīvromāns, savukārt, ceļojums atklāj, ka mūsdienu Parīze atšķiras no Imermaņa iedomātās. Vietējais dzejnieks palīdz mums atrast veco Parīzi un sniegt mieru vecajam bohēmistam, kurš joprojām spēj izspēlēt jokus, pierādot, ka ar nāvi brīvība nebeidzas.
14. novembrī pirmizrādi kinoteātrī piedzīvos režisores Laumas Ozolas dokumentālā filma “Maratona rokzvaigzne”. Filma ir stāsts par Samantu Petakovu, kura 2025. gada 6.aprīlī Polijā, Krakovā finišēja savu 300. maratonu. Šī medaļa atnesa maratonistei Latvijas rekordistes titulu, taču ceļš līdz rekordam nebūt nav rozēm izkaisīts. Sešu gadu vecumā Samantu pameta mamma, pirms diviem gadiem viņsaulē devās tētis. Pārdzīvojumi un dzīves likstas maratonistes likteņa zvaigznājā nav trūcis, taču tajā pašā laikā, viņa ir pierādījums tam, ka cilvēks, kurš redzams kalna virsotnē, tur neuzkrita. Šis stāsts ir par lieliem mērķiem, augstām likmēm, apņēmību, neatlaidību, šķietami neiespējamu sapņu piepildīšanu. Tas iedvesmos ikvienu, kurš stāv izvēles priekšā - darīt vai nedarīt. Tas ir atgādinājums katram - ar ticību sev var darīt lielas lietas.
24. novembrī kinoteātrī “Splendid Palace” būs skatāms režisoru Mortena Trāvika un Sunas Kim kopdarbs “Ziemeļi Dienvidi Vīrietis Sieviete”. Tas ir asprātīgs un filozofisks dialoga eksperiments par to, cik dzīvotspējīga ir laulība starp strādīgo ziemeļu (Ziemeļkorejas) sievieti un laisko dienvidu (Dienvidkorejas) vīrieti. Ziemeļkorejiete Judžina Hana pēc bēgšanas no dzimtenes Dienvidkoreju sauc par savām jaunajām mājām. Viņa smej, ka spēj paveikt visu, un dibinājusi iepazīšanās aģentūru, kurā ziemeļkorejiešu sievietes saved kopā ar vietējiem vīriešiem. Galu galā mēdz sacīt, ka “skaistākās sievietes ir no ziemeļiem, izskatīgākie vīrieši ir no dienvidiem”.
Sadarbībā ar kinoteātru apvienību “Europe Cinemas”, 1. decembrī tiks izrādīta argentīniešu režisores Lolas Ariasas pilnmetrāžas filma "Buenosairesas meitenes". Ar Eifeļa torņa tetovējumu uz muguras Žoseli sapņo apceļot pasauli. Jaunās argentīnietes dzīve samudžinās, kad viņu lidostā aiztur ar narkotikām čemodānā. Aiz restēm viņa sastop Načo, transseksuālu vīrieti, kurš iepazīstina Žoseli ar ieslodzītajām. Drīz vien kļūst skaidrs, kāpēc noteikumi šeit ir tik neparasti: ar dziesmām, skaļu mūziku un neprofesionāliem aktieriem raibā bijušo ieslodzīto grupa izdzīvo Buenosairesas cietuma ikdienu. Pēc seansa notiks saruna ar aktrisi, režisori Elitu Kļaviņu.