Uz Dienvidu tilta tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums
foto: LETA
Ātruma ierobežojumi būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim.
Runā Rīga

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

No piektdienas, 31. oktobra, uz Dienvidu tilta tiks samazināts atļautais braukšanas ātrums no 70 km/h uz 50 km/h.

Izmaiņas būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim. Atļautā braukšanas ātruma samazināšana uz Dienvidu tilta ir ikgadējs pasākums, kura mērķis ir uz tilta estakādēm paaugstināt satiksmes drošību ziemas sezonā.

Braukšanas ātrumu samazinās posmā no Maskavas ielas uzbrauktuves līdz Lubānas ielai un pretējā tilta brauktuves pusē - no Lubānas ielas līdz uzbrauktuvei no Piedrujas ielas. Ātruma ierobežojums būs spēkā līdz nākamā gada pavasarim, īsi pirms tā atcelšanas pašvaldība par to informēs. Ceļa zīmju nomaiņu piektdien plānots veikt laika periodā no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00. 

