112
Šodien 13:37
Jelgavā glābēji atbrīvo zem automašīnas iesprūdušu cilvēku
Pirmdienas rītā glābēji Jelgavā atbrīvojuši zem auto iesprūdušu cilvēku, kuram bija iespiesta kāja, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
Īsi pirms plkst. 9 dienests saņēma izsaukumu uz Lielo ielu Jelgavā, kur bija noticis ceļu satiksmes negadījums. Tā rezultātā cilvēka kāja bija iespiesta zem automašīnas. Glābēji cilvēku atbrīvoja un nodeva neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķu aprūpē.
Notikuma vietā strādāja arī Valsts policija un Jelgavas pašvaldības policija.