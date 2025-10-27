Glābēji palīdz no meža naktī izkļūt četriem cilvēkiem.
112
Šodien 10:03
Dienvidkurzemē naktī mežā apmaldās četri cilvēki, glābēji palīdz viņiem izkļūt
Vakar glābēju palīdzība bija nepieciešama četriem cilvēkiem, kuri naktī nespēja atrast izeju no meža, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar īsi pirms pusnakts VUGD saņēma izsaukumu uz Dienvidkurzemes novada Bārtu, kur mežā bija apmaldījušies četri cilvēki. Cilvēkiem tika norādīts virziens izejai no meža, izmantojot autocisternas skaņas un gaismas signālus. Plkst. 1.00 darbs notikumā noslēdzās.
Naktī uz svētdienu VUGD saņēma izsaukumu uz Valmieras novada Brenguļu pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas pirmajā stāvā dega sadzīves mantas un atkritumi pus kvadrātmetra platībā. Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki. Pec divu stundu darba ugunsdzēsēji ugunsgrēka dzēšanu noslēdza.
Aizvadītajās diennaktīs, laikā no 24. oktobra līdz 27. oktobra rītam, VUGD saņēma 92 izsaukumus - 19 uz ugunsgrēku dzēšanu, 57 uz glābšanas darbiem, bet 16 izsaukumi bija maldinājumi.