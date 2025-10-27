Ceļu satiksmes negadījumā Vidzemē dzīvību zaudējis gājējs
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēts viens ceļu satiksmes negadījums, kurā bojā gājis cilvēks, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Ceļu satiksmes negadījums ar bojāgājušo noticis Vidzemes reģionā, kur avārijā dzīvību zaudējis gājējs.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) informēja, ka vakar plkst. 16.26 saņemts izsaukums Ventspils novada Popes pagastā, kur automašīna bija nobraukusi no ceļa. Spēkratā atradās cilvēks un nevarēja saviem spēkiem tikt laukā. Glābēji atbrīvoja cilvēku un nodeva Nepaliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Tika atvienotas automašīnas akumulatora klemmes.
Šonakt plkst. 3.26 VUGD saņēma izsaukumu Dienvidkurzemes novada Durbē, kur grāvī bija iebraukusi vieglā automašīna. Pirms VUGD ierašanās no automašīnas izkļuva viens cilvēks, bet vēl vienam cilvēkam no automašīnas palīdzēja izkļūt glābēji. Abi cilvēki nodoti mediķiem. Tika atvienotas automašīnas akumulatora klemmes. Plkst. 4.56 darbs notikumā noslēdzās.
Kopumā valstī reģistrēti 92 ceļu satiksmes negadījumi, no kuriem septiņos cietuši cilvēki. Šajos negadījumos ievainoti 13 cilvēki, tostarp trīs gājēji un divi velosipēdisti.
Policija aizturējusi četrus transportlīdzekļu vadītājus alkohola reibumā, diviem no viņiem piemērojot kriminālatbildību. Tāpat par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī noformēts 246 administratīvā pārkāpuma protokoli, bet četri vadītāji aizturēti par agresīvu braukšanu.