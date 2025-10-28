Konkursā “Mana Latvija - mans karogs” skolēni var skolai nopelnīt jaunu karoga mastu
Izsludināts skolēnu konkurss “Mana Latvija — mans karogs”, kurā ir iespēja iegūt staltu karoga mastu savai skolai.
Kas ir konkursa ideja? Latvija sākas katra sirdī — tur, kur pirmo reizi dzirdam himnu, paceļam karogu, sakām “paldies” savai skolai un cilvēkiem, kas māca mīlēt dzimteni. Aicinām klašu kolektīvus radīt video vai īsfilmu, kas atspoguļo jūsu izjūtas par Latviju — caur cilvēkiem, vietām, dziesmām, atmiņām vai nākotnes sapņiem. Tas var būt stāsts, attēlojums, inscenējums, dziesma vai deja — galvenais, lai caur to izteiktu jūsu mīlestību pret Latviju un lepnumu par karogu.
Konkursa mērķis — iedvesmot skolēnus radoši un sirsnīgi atklāt savu mīlestību pret Latviju, stiprināt nacionālo identitāti un cieņu pret valsts simboliem, vienlaikus veidojot kopības sajūtu klasē un skolā.
Uzdevums — izveidot īsfilmu (1–3 min) ar tēmu “Mana Latvija — mans karogs.” Filmas sižets vai ideja var būt:
- stāsts par to, ko Latvija jums nozīmē;
- vizuāls veltījums Latvijas ainavām, cilvēkiem un simboliem;
- klases kopīgs priekšnesums ar dziesmu, dzejoli vai vēstījumu Latvijai;
- stāsts par karogu — kā to godā, kādas emocijas tas raisa, kā tas vieno cilvēkus.
Video jāiesniedz līdz 2. novembrim (ieskaitot).
Balva — uzvarētāja skola saņem "Amberlat" dāvinātu astoņus metrus augstu karoga mastu ar slēdzenes sistēmu un profesionālu uzstādīšanu. Lai 11. novembrī — Lāčplēša dienā — skolēni kopā ar skolotājiem varētu pacelt karogu jaunajā mastā un ar lepnumu teikt: “Mūsu karogs plīvo augstu!”
Iesniegšana un publicitāte Darbus sūtīt uz e-pastu info@amberlat.lv ar norādi “Konkurss ‘Mana Latvija — mans karogs’”, pievienojot īsu aprakstu par skolu, klasi un video ideju. No vienas skolas var piedalīties neierobežots skaits klašu. Visi iesūtītie video tiks publicēti "Amberlat" sociālajos tīklos, lai sabiedrība redzētu bērnu radīto mīlestības vēstījumu Latvijai. Uzvarētājus noteiks "Amberlat" žūrija, un rezultāti tiks paziņoti 4. novembrī.
Karoga masts pie skolas simbolizē brīvību, lepnumu un piederību. Tas stāv staltumā kā atgādinājums, ka arī mēs varam būt stipri savās vērtībās — turēt karogu augstu un sargāt to, kas Latvijai svēts. Kad karogs ceļas mastā, paceļas arī mūsu sirdis — ar pateicību un lepnumu, ka dzīvojam brīvā Latvijā.