Par Mārupes jauniešu domes vadītāju atkārtoti ievēlēta Lelde Babre
Skolas rudens brīvlaika pirmdienā, 20. oktobrī, norisinājās gadskārtējās Mārupes jauniešu domes M-UP vēlēšanas.
Pirmdienā, 20. oktobrī, skolas rudens brīvlaikā notika ikgadējās Mārupes jauniešu domes M-UP vēlēšanas. Pēc jauniešu centra "Hēlijs" 3. dzimšanas dienas svinībām vairāk nekā 10 jaunieši izrādīja interesi pievienoties M-UP, tāpēc vēlēšanās piedalījās kupls jauniešu skaits. Pašlaik M-UP domē darbojas aptuveni 25-30 jaunieši, gatavi pārstāvēt Mārupes jauniešu viedokli gan pašvaldības, gan valsts līmenī.
Par priekšsēdētāju vēlreiz ievēlēta Lelde Babre, bet viņas vietnieces amatā apstiprināta Dārta Vanaga. Savukārt M-UP darba grupas vadību pārņēmuši: Komunikācijas grupu – Katrīna Logina, Dizaina grupu – Elza Reihmane, Radošo grupu – Dārta Dansone, bet Filmēšanas grupu – Elīza Krūmiņa.
Skolēnu brīvlaikā jauniešu dome devās pieredzes apmaiņas vizītē uz Ogri, 2024. gada Latvijas jaunatnes galvaspilsētu Līvāniem un kaimiņos esošo Ķekavu, lai iepazītu turienes jauniešu centrus, to darbību un jauniešu domju funkcijas. Tāpat M-UP jaunieši atgādina par gaidāmajiem pasākumiem centros "Hēlijs" un "Litijs" – oktobrī plānotas Halovīna dekorāciju, masku un ķirbju grebšanas darbnīcas, kā arī 31. oktobrī no plkst. 18.00 līdz 22.00 notiks "Šausmu māja" ar izlaušanās istabu un filmu vakaru. Novembrī gaidāma kanēļmaizīšu cepšana, hennas zīmēšana un citi pasākumi.
Aktuālākajai informācijai sekot līdzi var platformās:
- Facebook: www.facebook.com/jaunatnemarupe
- Instagram: www.instagram.com/marupesjauniesi
- Tiktok: https://www.tiktok.com/@marupesjauniesi
Pievienoties M-UP jauniešu domei var jebkurš Mārupes jaunietis jebkurā laikā. Lai uzzinātu nākamo sēdes laiku, aicinām rakstīt sociālajos medijos vai aizpildīt pieteikuma anketu: ŠEIT