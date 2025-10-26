Naktī uz pirmdienu būs mākoņains un daudzviet līs.
Sabiedrība
Šodien 14:38
Naktī uz pirmdienu Latvijā būs mākoņains un daudzviet gaidāms lietus, bet valsts rietumos vietām skaidrosies, prognozē Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (LVĢMC).
Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un minimālā gaisa temperatūra būs +3...+6 grādi. Nakts Latvijā būs mākoņaina, un debesis vietām skaidrosies tikai valsts rietumos.
Rīgā naktī debesis klās mākoņi un palaikam līs. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +5...+6 grādiem.
Arī jaunās nedēļas pirmajā dienā debesis virs Latvijas skaidrosies maz un daudzviet gaidāms lietus. Gaiss pirmdien iesils līdz +6...+9 grādiem, prognozē LVĢMC.