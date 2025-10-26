Rīgas Starptautiskajā kino festivālā pilnmetrāžas filmu konkurencē uzvar lietuviešu režisora "Viesis"
Rīgas Starptautiskajā kino festivālā ("Riga IFF") pilnmetrāžas filmu konkurencē par labāko atzīta lietuviešu režisora Vitauta Katkus filma "Viesis", informēja festivāla rīkotāji.
Žūrija novērtējusi to, kā filmā "ar patiesu empātiju atainoti varoņi ar trūkumiem, neattiecoties pret tiem kā fikcionāliem konstruktiem, bet gan kā pilnasinīgiem, elpojošiem indivīdiem". Ar niansētu ironiju un poētisku atturību šis darbs apliecina meistarīgu debiju un atklāj jaunu, izteiksmīgu Baltijas kino balsi, pārliecināti žūrijas locekļi.
Žūrijas atzinību pilnmetrāžas filmu kategorijā ieguva ukraiņu režisora Oleksija Radinska filma "Speciālā operācija".
Par festivāla labāko īsfilmu nacionālajā konkurencē tika atzīta režisores Ildzes Felsbergas "Kur saulīte nakti guļ?", savukārt "SWH" skatītāju simpātiju balvu nacionālo īsfilmu konkurencē ieguva režisora Arņa Kalniņa "Vērotājs".
Starptautiskajā konkurencē par "Riga IFF" labāko īsfilmu tika atzīta čehu režisores Nebes Motilovas "Neliela filma par izvarošanu", savukārt Eiropas Kino akadēmijas balvai "Eiropas īsfilma 2027 - Prix Vimeo" no šī gada festivāla programmas izvirzīta "Antigone jeb Sāras Benoljelas stāsts", kuras režisors ir Fransišku Mira Godiņu no Portugāles.
Baltijas labākā mūzikas video godu festivālā izpelnījās animatora Roberta Nevecka radītais klips "Dragas" lietuviešu pagrīdes panka orķestrim "Lapkričio dvidešimtosios orkestras". Pašmāju skaņas efektu sintezatoru ražotāja "Erica Synths" veicināšanas balvas saņēma režisora Dāvja Gaujas klips Evijas Vēberes un E.V. dziesmai "Ir par maz", kā arī Ievas Aleksas režisētais klips mūziķes Annikas dziesmai "Zeme griežas". Savukārt Oulu Mūzikas video festivāla veicināšanas balva tika pasniegta Ievas Balodes režisētajam klipam grupas "Tesa" dziesmai "Interval III".
Kategorijā "Showcase" TV3 balvu ieguva režisores Martas Elīnas Martinsones vēl netapusī muzikālā filma "Līgava", bet pie "BBRental"/"BBPostHouse" balvas tika Azerbaidžānā dzimušā un Ukrainā dzīvojošā režisora Novruza Hikmeta filmas projekts "Hardsub".
Savukārt kategorijā "Short Riga Test Screenings" uzvaras laurus guva lietuviešu režisora Kornēlija Stučkas projekts "Last Days".
Aktiera un dramaturga Gerda Lapoškas režisētā "Riga IFF" apbalvošanas ceremonija notika sestdien kinoteātrī "Splendid Palace". Pasākumu vadīja aktieris un režisors Toms Harjo, bet par muzikālo noformējumu rūpējās grupa "Alejas".
"Riga IFF" norise turpinās vēl svētdien, kinoteātros "Splendid Palace" un "Forum Cinemas" izrādot augstvērtīgu Eiropas autorkino un šībrīža apspriestākos Holivudas pamatstraumes darbus.