Smiltenes novada Gaujienas estrādes soliņi nu izskatīsies kā jauni
Smiltenes novadā veikta Gaujienas estrādes skatītāju zonas soliņu un teritorijas soliņu virsmas atjaunošana, izmantojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus materiālus, radot vienotu estētisku kopskatu, vēsta novada pašvaldība.
Smiltenes novada pašvaldība ir īstenojusi projektu “Gaujienas estrādes soliņu atjaunošana” (Nr. 24-09-CL07-C0LA19.2201-000001), kura mērķis ir sabiedrībai nozīmīga daudzfunkcionāla infrastruktūras objekta (kultūra, daba, sports un atpūta) labiekārtošana, atjaunojot drošu un estētisku sēdvietu zonu un atsevišķas sēdvietas estrādes teritorijā ikvienam estrādes apmeklētājam – sevišķi senioriem, cilvēkiem ar funkciju traucējumiem un ģimenēm ar bērniem, paaugstinot pakalpojuma un vietas izmantošanas kvalitāti. Projekta īstenošanas rezultātā tika veikta skatītāju zonas soliņu un teritorijas soliņu virsmas atjaunošana, izmantojot ilgtspējīgus un videi draudzīgus materiālus, radot vienotu estētisku kopskatu.
Projekts īstenots ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskais plāna 2023.–2027. gadam intervences “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana” (LA19) aktivitātes “Kopienu spēcinošas un vietas attīstību sekmējošas iniciatīvas” finansiālu atbalstu.
Projekta kopējās izmaksas ir 10 899,08 eiro, no kurām LAD līdzfinansē 7 629,36 eiro un pašvaldības finansējums 3 269,72 eiro.