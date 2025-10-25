No svētdienas Jelgavas līnijā pēdējā un pirmā elektrovilciena vietā kursēs dīzeļvilcieni
No svētdienas, 26. oktobra, Jelgavas līnijā pēdējā un pirmā elektrovilciena vietā kursēs dīzeļvilcieni. Šie reisi galapunktā ieradīsies vēlāk nekā tas bijis iepriekš, ziņo Jelgavas valstspilsētas pašvaldība.
Savukārt no pirmdienas, 27. oktobra, Jelgavas līnijā vairāki vilcieni aties dažas minūtes agrāk nekā ierasts, jo tiks veikti dzelzceļa sliežu remontdarbi Cenas stacijā. Posmā Olaine–Rīga vilcienu kursēšanas laiki nemainīsies, un visi vilcieni Rīgā ieradīsies ierastajā laikā.
Dažas minūtes agrāk, sākot ar 27.oktobri, no Jelgavas uz Rīgu aties pieci vilcieni:
- vilciens nr. 6876 pulksten 06.04 (līdz šim kursēja pulksten 06.06)
- vilciens nr. 6872 pulksten 07.06 (līdz šim kursēja pulksten 07.08)
- vilciens nr. 6878 pulksten 08.06 (līdz šim kursēja pulksten 08.08)
- vilciens nr. 6880 pulksten 17.10 (līdz šim kursēja pulksten 17.11)
- vilciens nr. 6874 pulksten 19.07 (līdz šim kursēja pulksten 19.09)
No 26. oktobra Rīga–Jelgava elektrovilciena nr. 6767, kas no Rīgas atiet pulksten 23.35, vietā kursēs dīzeļvilciens nr. 6881, kas Jelgavā pienāks 15 minūtes vēlāk – pulksten 00.35.
No 27. oktobra Jelgava–Rīga elektrovilciena nr. 6702 vietā kursēs dīzeļvilciens nr. 6882, kas aties no Jelgavas 5 minūtes vēlāk – pulksten 04.44, bet pienāks Rīgā 18 minūtes vēlāk – pulksten 05.43.
“Vivi” tīmekļvietnē un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts ietver visas aktuālās izmaiņas.
Par vilcienu kustības sarakstiem, biļešu iegādi vai citiem ar braucieniem saistītiem jautājumiem var sazināties ar “Vivi” Klientu apkalpošanas centru, zvanot pa diennakts bezmaksas tālruni 8760.