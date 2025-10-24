Sakārtota un labiekārtota Holokausta upuru pārapbedīšanas vieta Smiltenes Meža kapos
2025. gada oktobrī Smiltenes novada pašvaldība noslēgusi Holokausta upuru pārapbedīšanas vietas labiekārtošanas darbus Meža kapos, ar mērķi saglabāt un sakopt vēsturisko piemiņas vietu Smiltenē.
Darbi īstenoti ar Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda finansiālu atbalstu, izmantojot līdzekļus, kas piešķirti saskaņā ar likumu “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai”. Projekta ietvaros atjaunots kapakmens un piemiņas vietas laukums, veikta teritorijas apzaļumošana, uzstādīta jauna informatīva plāksne ar vēsturisku skaidrojumu par 1941. gada vasaras notikumiem, kad tika iznīcināta Smiltenes ebreju kopiena.
Piemiņas vieta Meža kapos atgādina par traģiskajiem notikumiem 1941. gada jūlijā un augustā, kad nacistiskās okupācijas laikā tika nogalināti aptuveni 200 Smiltenes ebreju. Viņu mirstīgās atliekas 1947. gadā pārapbedītas Meža kapos.
Šīs vietas sakārtošana ir nozīmīgs solis vēsturiskās atmiņas saglabāšanā un cieņas izrādīšanā Holokausta upuriem, nodrošinot, lai traģiskie vēstures notikumi netiktu aizmirsti arī nākamajās paaudzēs.
Smiltenes novada pašvaldība izsaka pateicību Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fondam par sniegto atbalstu projekta īstenošanā.