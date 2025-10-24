Foto: Shutterstock
Sabiedrība
Šodien 17:46
Igaunijā aiztur divus Latvijas pilsoņus, kurus tur aizdomās par daudzām zādzībām
Igaunijas policija pagājušajā nedēļā aizturējusi divus Latvijas pilsoņus aizdomās par deviņām zādzībām Pērnavas un Vilandes apriņķos, kas pastrādātas pēdējā pusgada laikā, paziņojusi Igaunijas policija.
Latvijas pilsoņi no dažādām saimniecības ēkām bija nozaguši darbarīkus, aprīkojumu un citus vērtīgus priekšmetus. Kopējie zaudējumi vēl tiek precizēti, bet tiek lēsti, ka tie varētu būt vairāki desmiti tūkstoši eiro.
"Veicot izmeklēšanu, policijai pagājušajā nedēļā izdevās aizturēt aizdomās turamos kopā ar lietiskajiem pierādījumiem," sacīja Pērnavas apriņķa policijas nodaļas izmeklēšanas grupas vadītāja Anna Kristīna Lete.
Kā teica Igaunijas Rietumu apgabala prokuratūras prokurore Hanna Varika, pastāvēja risks, ka aizturētie varētu izdarīt jaunus noziegumus, tādēļ Pērnavas apriņka tiesa ir apmierinājusi prokuratūras lūgumu Latvijas pilsoņiem noteikt drošības līdzekli apcietinājumu uz diviem mēnešiem.