Robežsargi Balvu novadā aizturējuši četras personas, kas centās pāri robežai pārvest lielu lērumu ar narkotiskajām vielām
Pirmdien, 29. septembrī, robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām Balvu novadā aizturēja četrus Latvijas pilsoņus, kuri centās pāri valsts robežai pārvietot vairākus desmitus stipru narkotisku vielu.
Veicot operatīvās darbības pasākumus, robežsargi Balvu novada Šķilbēnu pagastā konstatēja personas, kuras nodarbojās ar preču nelikumīgu pārvietošanu robežas virzienā. Veicot personu aizturēšanu, tās nepakļāvās robežsargu likumīgajām prasībām un metās bēgt. Piesaistot kinologu ar dienesta suni, aptuveni 100 metrus no valsts robežas konstatētas trīs somas ar iespējamām kontrabandas precēm.
Turpinot operatīvās darbības pasākumus, robežsargi uz autoceļa Cērpene-Balvi apturēja divus transportlīdzekļus un par kontrabandas preču nelikumīgas pārvietošanas mēģinājumu aizturēja divus Latvijas pilsoņus – noziedzīga nodarījuma atbalstītājus. Savukārt nedaudz vēlāk robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām turpat Balvu novadā apturēja kādu "Volkswagen Passat" markas automašīnu, kurā atradās persona, kas pārvietoja iepriekš minētās somas, un viņa līdzdalībnieks.
Uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 190. panta trešās daļas par kontrabandu lielā apmērā, kas izmeklēšanas gaitā pēc piekritības nodots Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas pārvaldei turpmāku procesuālo darbību veikšanai, jo veicot somu apskati, konstatēts, ka tajās atrodas tumšas krāsas cieta viela – iespējams hašišs.