VIDEO: Maksa un Baibas mazā Itālija Cēsīs
Cēsīs, Rīgas ielā, netālu no pils un baznīcas ir neliela kafejnīca, kuru vada itālis Makss un viņa sieva Baiba. Vietējie iedzīvotāji uzsver – Makss šeit vairs nav svešinieks.
Lai gan latviešu valodas apguve viņam nesokas viegli, mūsdienu pilsētvidē tas vairs nav šķērslis draudzīgu attiecību veidošanai. Arī pats Makss atzīst, ka zem latviešu šķietami skeptiskās un kautrīgās ārienes slēpjas draudzīgi cilvēki. “Latvijā cilvēki, kad sastopi viņus pirmo reizi, ir nedaudz noslēgti,” novērojis Makss. “Bet, kad viņus iepazīsti un atver savu sirdi, sāc sarunāties, cilvēki kļūst draudzīgi. Tas ir ļoti jauki.”
Valodas grūtības un mīļākais vārds
Latviešu valodu Makss uzskata par sarežģītu un atzīst, ka nav viegla to apgūt. “Pēc pāris gadiem šeit es saprotu teikumus un to, par ko cilvēki runā. Savukārt runāt latviski ir grūti. Izruna un vārdi ir sarežģīti.” Daži vārdi, kas nāk no anglosakšu valodas, neesot tik grūti, bet viss pārējais esot “kā slepena valoda”. Viens no Maksa mīļākajiem vārdiem latviešu valodā ir “skaisti”.
Lēmums par pārcelšanos – drošība un saknes
Baiba un Makss iepazinās Itālijā, kur arī pavadīja pirmos kopdzīves gadus. Lēmums pārcelties uz Latviju nācis viegli pēc dēla Sebastiana piedzimšanas. Ģimenei bija būtiski, lai dēls iepazītu savas saknes Latvijā. Otrs nozīmīgs faktors bija drošības izjūta, ko sniedz Latvija un Cēsis.
Makss salīdzina situāciju ar savu dzimto pilsētu Brešu Itālijā. “Pirmkārt, tā ir drošības izjūta. Pašlaik Itālijā, pilsētā, kurā es dzīvoju – Brešā – tā nav. Pārvietoties nav droši, jo īpaši sievietēm vakaros. Latvijā ir pavisam citādi. Tu uzreiz jūti, ka situācija ir komfortabla, pasaule ir droša, nav problēmu. Nav arī noziedzības. Tas ir ļoti, ļoti labi. Arī audzināt bērnu šeit ir lieliski.”
Iepazīšanās stāsts – no Itālijas uz Cēsīm ziemas vakarā
Par pāra iepazīšanos vairāk stāsta Baiba. Viņi iepazinušies internetā pirms gandrīz 17 gadiem. “Bija tādi pirmie iepazīšanās portāli. Es biju viena, viņš bija nesen izšķīries no savas pirmās sievas. Mēs sarakstījāmies, sarakstījāmies, un tad viņš mani uzaicināja uz kafiju. Vienā ziemas vakarā viņš atbrauca. No Itālijas uz Rīgu, ar vilcienu uz Cēsīm. Es viņu sagaidīju pieturā, un tā mēs sākām mūsu stāstu.”
Kafejnīcas izveide un uzņēmējdarbības vieglums Latvijā
Runājot par biznesu, pāris atklāj, ka sākotnēji viņiem piederējis lielāks restorāns, tomēr pandēmija un karš Ukrainā lika samazināt darbības apjomus. Makss, kuram ir pieredze ar bāra un kafejnīcas biznesu Itālijā, uzskata, ka Latvijā izveidot uzņēmumu ir vieglāk. “Mana pieredze Itālijā bija grūtāka. Mums bija daudz noteikumu, kas jāievēro – gan par atvēršanu, gan citām lietām. Es domāju, ka Latvijā tas ir vieglāk. Tā ir ļoti laba situācija, ļoti labas ziņas man.”
Baiba atzīst, ka kļūt par kafejnīcas īpašnieci nebija viņas sākotnējais plāns. Lai gan viņai bija neliela pieredze, strādājot Itālijas kafejnīcās un restorānos, dzīve visu ievirzīja savās sliedēs. “Mēs gribējām kaut ko savu. Maksam padodas labi gatavot ēst, un mēs izdomājām, ka varētu Cēsīs atvērt kaut ko atšķirīgu.”
Itāļa skatījums uz latviešu virtuvi
Taujāts par latviešu tradicionālo virtuvi, Makss smaida, taču pieklājīgi atbild, ka mūsu virtuves ēdiens mēdz būt garšīgs. Viņš norāda uz atšķirību salīdzinājumā ar itāļu pieeju – latvieši biežāk mēdzot sajaukt sastāvdaļas, neizceļot kādu no dominantajām garšām. “Reizēm jūs pavadāt pārāk daudz laika, sajaucot visu kopā. Jums ir izcili produkti, piemēram, brieža gaļa un citi, taču reizumis jūs visu sajaucat kopā uz liela šķīvja. Kāpēc?”
Mājas meža vidū un nākotnes plāni
Makss apliecina, ka Cēsīs jūtas kā savējais. Viņam patīk gan Latvijas daba, gan svaigais gaiss, pat vēsās ziemas neesot šķērslis. “Latvija viennozīmīgi ir manas mājas. Šeit ir ģimene, mums ir māja, mums ir draugi. Viennozīmīgi. Es nejūtos kā svešinieks. Zinu, ka esmu svešinieks, jo izskatos nedaudz citādi, tomēr ir lieliski, ka dzīvoju šeit.”
Pārcelšanās process nav bijis pārāk grūts, jo Baibas ģimene dzīvo Cēsīs un viņa pati ir no Jāņmuižas, kas atrodas tikai pāris kilometru attālumā. Vēl pirms lēmuma par pārcelšanos pāris nopirka īpašumu meža vidū. Vairākus gadus viņu projekts bija māju pārbūvēt un restaurēt, lai tad pārceltos. “Tagad ir perfekti – mums ir sava māja meža vidū, kur ir ļoti klusi un lieliski,” priecājas Makss. Viņš īpaši novērtē gaisa kvalitāti, salīdzinot ar savu dzimto reģionu Itālijā. “Kad no rīta pamosties, jūti, ka gaiss ir ļoti smags, jo visur ir rūpnīcas. Pārcelties uz meža vidu šeit ir vienkārši perfekti.”
Domu par atgriešanos Itālijā Makss noraida – Latvija viņa ģimenei ir mājas. Turklāt drīzumā Latviju par mājām, iespējams, sauks arī Maksa mamma, kura jau liek pamatus dzīvei Cēsīs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas “VIDEO: Maksa un Baibas mazā Itālija Cēsīs” saturu atbild “Izdevniecība Rīgas Viļņi”.