VIDEO: vai kāds pazaudējis caunēnu? Kādu Ķengaraga iedzīvotāju pārsteidz bezbailīgs viesis
Rīdziniekus sajūsminājis mīlīgs video, kas uzņemts Ķengaragā - kāda sieviete pie bērnudārza sastapusies ar bezbailīgu caunēnu.
"Kurš pazaudējis sermuli? Skraida 208. bērnudārza rajonā, māju pagalmos!" vietnē "Facebok" norādījusi Linda, publicējot video, kurā mazais kustonis bezbailīgi paskrien viņai garām, pie reizes apostot viņas apavus. Tiesa, dzīvnieciņš gan nav sermulis, bet gan akmeņu cauna un, kā norāda vairāki iedzīvotāji, tās minētajā apkaimē manītas vairākkārt.
"Šitie retina baložu un sīkputnu populāciju gandrīz pa visiem mikrorajoniem. Dzīvo pastāvīgi blakus vairākus gadus. Ziemā īpaši labi var pamanīt," norāda Daniēla. Arī Juris norāda, ka caunas pilsētā manītas bieži, un norādījis, ka pilsētā viņām ir daudz žurku, ko ēst. Daži pauduši sajūsmu par jauko tikšanos, bet citi uzsver, ka dzīvnieka uzvedība bijusi savāda.
"Neviens šo dzīvnieku nav pazaudējis - nekur viņu nevajag vest un glābt. Tas, ka tik tuvu cilvēkam skraida, gan ir dīvaini, jo cauna nav mājdzīvnieks," pauž Laura. Bet Viktorija norāda, ka caunēns ir savvaļas dzīvnieks un brīdina Lindu viņu neaiztikt. Tikmēr Neija norādījusi, ka varbūt caunēns bijis pieradināts un izbēdzis no kāda dzīvokļa.
Akmeņu cauna (Martes foina) ir vidēja izmēra plēsējs, kura svars sasniedz līdz 1,8 kilogramiem, ķermeņa garums ir 40–54 centimetri (tēviņi lielāki par mātītēm), bet aste – 22–30 centimetru gara. Savvaļā akmeņu caunas dzīvo vidēji 8–10 gadus, bet nebrīvē – līdz pat 14–16 gadiem. Tiek lēsts, ka Latvijā dzīvo aptuveni 6000 akmeņu caunas. Dzīvnieki nereti mitinās netālu no apdzīvotām vietām. Tās pārtiek no rauzējiem, putniem un olām, rāpuļiem, ogām, riekstiem, sēklām, sēnēm un pat bišu pūžņiem.