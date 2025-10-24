Veselības ministrijas darbiniece publiski apspriež Egila Helmaņa veselību - kā viņa skaidro savu rīcību?
Augsta līmeņa Veselības ministrijas darbiniece un Ogres novada domes deputāte Dace Kļaviņa nonākusi sabiedrības uzmanības centrā pēc tam, kad savā “Facebook” profilā izteikusies par Ogres mēra Egila Helmaņa veselības stāvokli, kurš guva ievainojumu, atrodoties Ukrainā.
Savā 9. oktobrī publicētajā ierakstā Kļaviņa norādīja, ka ir “nobažījusies par jaunievēlētā mēra veselību”, un uzsvēra, ka nav viņu satikusi kopš stāšanās amatā. Viņa atsaucās uz medijos publicēto informāciju, ka pēc kontūzijas Helmanis joprojām izjūt veselības problēmas, kas it kā traucē pildīt amata pienākumus.
“Neesmu mediķis, taču pieejamā informācija par šīs traumas sekām liecina, ka ārstēšanai ir nepieciešams iespējami lielāks miers un atkarībā no smaguma jāievēro vairākas dienas vai nedēļas ilgs gultas režīms. Vērojot Helmaņa aktivitātes sociālajos medijos, nākas secināt, ka gultas režīmu viņš neievēro un pavisam noteikti viņam nav nodrošināts miers. Tā, kā vairākas pēdējās dienās viņa publicētās ziņas intensīvi vērstas tieši pret mani, es aicinu Helmaņa kungu saudzēt veselību un atpūsties,” rakstīja Kļaviņa.
Viņa arī aicināja mēra tuviniekus “rūpēties par Helmaņa veselību un sekot līdzi, lai viņš ievēro ārstu ieteikumus”, noslēgumā novēlot ātru atveseļošanos un atgriešanos darbā.
Helmanis asi reaģēja uz ierakstu, pārmetot Kļaviņai ētikas normu pārkāpšanu un iejaukšanos personiskajā dzīvē. “Cita cilvēka veselības stāvokli apspriež dakteri vai deģenerāti. Šo sadalījumu noteiks ārsta diploms,” pauda Helmanis.
Uz to Kļaviņa norādīja, ka “veselības stāvokļa dēļ pienākumus nepildoša domes priekšsēdētāja ilgstoša prombūtne un neadekvāta publiska komunikācija ir domes deputātu kā mēra darba devēja kompetences jautājums. Domes deputāti dod amata pilnvaras un vērtē to izpildi. Arī iemeslus nepildīšanai.”
Helmanis uzsvēra, ka Kļaviņa, būdama Veselības ministrijas parlamentārā sekretāre, rīkojusies neprofesionāli un necienīgi, publiski komentējot viņa veselību: “Kā Veselības ministrijas otrais augstākais ierēdnis, jūs nekrietni publiski diskutējat par manu veselības stāvokli. Es jums ieteiktu diskutēt par darbu, par manu un jūsu, bet ģimenes lietas atstāsim ģimenei un veselības jautājumus lai risina ārsti. Pretējā gadījumā vērsīšos Veselības ministrijā, vai Jūsu rīcība ir krietna un atbilst ētikas normām.”
Portālam Jauns.lv Kļaviņa paskaidroja, ka ierakstu nav dzēsusi, taču nedaudz to labojusi, izņemot detalizēto simptomu aprakstu un aicinājumu Helmaņa ģimenei. “Vēlreiz pārdomāju savu ierakstu un sapratu, ka to var uztvert nepareizi, tāpēc precizēju tekstu, lai tas labāk atspoguļotu manu domu,” sacīja Kļaviņa.
Pēc viņas teiktā, viņa uzskatījusi, ka šīs tēmas apspriešana ir pieļaujama, jo pats Egils Helmanis jau iepriekš publiski runājis par savu veselības stāvokli, tostarp intervijā TV3 šī gada jūlijā, kur viņš stāstījis par kontūziju, ko guva Ukrainā.
Ogres novada dome arī savos oficiālajos kanālos bija informējusi par Helmaņa ievainojumu Ukrainā. Tāpat Helmaņa kunga prombūtnes un pienākumu nepildīšanas tēma ir apspriesta vairākkārt plašsaziņas līdzekļos, tostarp VARAM ministra intervijās.
“Ņemot vērā minēto, uzskatīju, ka Helmaņa kungs pats atzīst šo tēmu par publiskojamu un arī pati, vadījos tikai no publiski pieejamās informācijas, neizpaužot neko privātu,” sacīja Kļaviņa.
Egils Helmanis, Ogres novada domes priekšsēdētājs un bijušais karavīrs, šovasar paziņoja, ka guvis kontūziju, atrodoties Ukrainā. Viņš regulāri dodas komandējumos uz Ukrainu, nogādājot palīdzības kravas Ukrainas armijai un civiliedzīvotājiem.
Helmanis stāstīja, ka tika ievainots ēkā, kurā trāpīja sprāgstošs artilērijas šāviņš, pēc kā viņš uz laiku zaudējis samaņu. Pēc kontūzijas viņš izjuta troksni ausīs, sliktu dūšu un reiboņus.
Viņš arī piebilda, ka trauma viņu neatturēs no turpmākajām misijām Ukrainā, kad veselība būs pilnībā atjaunota.