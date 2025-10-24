Dailes teātris aicina uz "Vēl pa vienam" pirmizrādi
Dailes teātra Lielajā zālē šodien, 24. oktobrī, pirmizrāde neparastai komēdijai par vīriešu dzīvi – Tomasa Vinterberga un Klausa Fligāra “Vēl pa vienam”, ko iestudē režisors Gatis Šmits.
Četri skolotāji nolemj praksē pārbaudīt norvēģu psihologa Skorderūda teoriju par alkohola deficītu cilvēka organismā. Tā paredz, ka cilvēka organismā ir iedzimts 0,5 promiļu alkohola iztrūkums. Ar zinātnisku garu un entuziasmu kolēģi vēro, kā dozēts alkohola patēriņš uzlabo viņu sociālās un profesionālās dzīves – tiek atgūta zaudētā motivācija, pašpārliecība un kontakts ar skolēniem, bet sociālais eksperiments drīz vien nonāk ārpus kontroles...
2020. gadā uz ekrāniem nonākušais dāņu autora Tomasa Vinterberga kinodarbs kļuvis par mūslaiku klasiku un ieguvis “Oskara” balvu kā labākā ārvalstu filma un Eiropas Kinoakadēmijas godalgu kā labākā filma.
Līdz ar Dailes teātra aktieriem uz skatuves darbojas vairāk nekā 20 skolēni, vairums no viņiem – “Ačkups” studijas dejotāji.
Izrādē skolotāju lomas atveido Lauris Dzelzītis (Martins), Dainis Gaidelis (Pēters), Gints Andžāns (Nikolajs) un Gints Grāvelis (Tomijs). Lomās arī aktrises Ieva Segliņa un Kristīne Nevarauska.
Izrādes režisors – Gatis Šmits; scenogrāfs – Rūdolfs Baltiņš; kostīmu māksliniece – Baiba Litiņa; horeogrāfe – Anna Abalihina; gaismu mākslinieks – Reinis Zalte; muzikālais noformējums – Juris Vaivods; izrādes vadītāja – Gunta Jurēvica; producente – Kristīne Mūrmane.
Skolēni – Lote Kristīna Ozola, Helēna Ozola, Ance Madara Joasa, Elza Beatrise Sauka, Katrīna Sizasa, Kristaps Purvišķis, Līna Bērziņa, Līva Reķele, Marta Klimavičiusa, Nikola Katrīna Kavace, Roberts Dainis Ābols, Žanete Kūlīte, Kārlis Liepa, Klāvs Vītiņš, Roberts Meiris, Keitija Svareniece, Pēteris Ķeviņš, Artūrs Zemrībo, Ralfs Līkops, Toms Līkops, Hugo Freimanis, Ādams Zabello, Marģers Alberts Vidzis, Emīls Jozauskis, Māra Mūrmane, Gustavs Menģelis.