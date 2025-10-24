Vēl sešas dienas, lai pieteiktu fotogrāfijas fotokonkursam “Meklējot Pārdaugavu 2025”
Pārdaugavas kultūras apvienība jau otro gadu pēc kārtas aicina profesionālus un amatierfotogrāfus, kā arī vizuālo mediju entuziastus piedalīties fotokonkursā “Meklējot Pārdaugavu 2025” un līdz 30. oktobrim iesniegt fotogrāfijas, kurās iemūžināta Pārdaugava un kas tapušas 2024. un 2025. gadā.
Konkursā iesniegtās fotogrāfijas vērtēs profesionāla žūrija – fotogrāfs, 2024. gada fotokonkursa "Meklējot Pārdaugavu" laureāts Valters Poļakovs, portreta žanra un dokumentālās fotogrāfijas meistare Inta Ruka un fotogrāfs, Rīgas Stradiņa universitātes docents Alnis Stakle.
Fotogrāfijas tiks vērtētas trīs kategorijās: Notikums; Kontrasti; Emocijas. Katrā no kategorijām var iesniegt līdz 3 fotogrāfijām.
Lai iesniegtu fotogrāfijas, augšupielādē tās portālā www.failiem.lv, faila nosaukums jānoformē pēc sekojoša piemēra: Kategorija_Vārds_Uzvārds_Nosaukums_gads un saite jānosūta uz e-pastu ieva.naglina@riga.lv ar norādi Fotokonkursam Meklējot Pārdaugavu. E-pastā jānorāda pieteicēja vārds, uzvārds, kontakttālrunis, e-pasta adrese, uzņemšanas vieta (apkaime, iela utt.) un gads, kurā uzņemta fotogrāfija.
Labākās fotogrāfijas tiks eksponētas ceļojošā izstādē Kultūras centros “Imanta” un “Iļģuciems”. Kopējais Konkursa balvu fonds ir EUR 1350,00, kas tiek sadalīts sekojoši: Katrā kategorijā 1. vieta – EUR 200,00; Katrā kategorijā 2. vieta – EUR 150,00; Katrā kategorijā 3. vieta – EUR 100,00. Plašāka informācija un konkursa nolikums pieejams šeit.
Fotokonkursa “Meklējot Pārdaugavu 2025” izstādes atklāšana norisināsies 28. novembrī plkst. 18.00 Kultūras centrā “Imanta”.