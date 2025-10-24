No ziņām līdz “Zoom”: seniori Zaķumuižā apgūst drošu un mūsdienīgu interneta lietošanu
Mūsdienās, kad arvien vairāk ikdienas lietu notiek tiešsaistē, ir būtiski, lai arī seniori prastu droši un pārliecinoši izmantot interneta sniegtās iespējas. No 13. līdz 16. oktobrim Zaķumuižas bibliotēkā notika apmācības senioriem, kuru mērķis bija stiprināt digitālās prasmes un iemācīt drošu uzvedību interneta vidē.
Kā informē Ropažu novadu pašvaldībā, dalībnieki apguva pamatzināšanas par drošu interneta lietošanu – no paroles aizsardzības un personiskās informācijas saglabāšanas līdz apzinātai e-pastu un sociālo tīklu izmantošanai. Programma ietver gan praktiskas nodarbības, gan individuālu atbalstu, lai seniori spētu justies droši, pārliecināti un patstāvīgi digitālajā vidē.
Apmācību laikā tiek uzsvērta arī kritiskā domāšana un informācijas pārbaude tiešsaistē, lai novērstu krāpniecības un dezinformācijas riskus. Seniori apgūst prasmes atpazīt bīstamas saites, viltus ziņas un citus drošības riskus, vienlaikus attīstot digitālās prasmes, kas palīdz sazināties ar ģimeni, draugiem un sabiedrību kopumā, kā arī izmantot valsts piedāvātos digitālos pakalpojumus.
Tiek norādīts, ka šāda pieeja veicina senioru digitālo iekļaušanu un pašpārliecinātību, vienlaikus nodrošinot, ka viņi var droši izmantot interneta sniegtās iespējas savā ikdienā.