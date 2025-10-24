Veselības ministrija pārskata līdzšinējo sistēmu un plāno pāriet uz trīs līmeņu slimnīcu modeli
Veselības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību, kas šobrīd tiek nodots sabiedriskajai apspriešanai. Ziņojuma mērķis ir uzlabot veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un efektivitāti visā Latvijas teritorijā, vienlaikus nodrošinot caurskatāmu un ilgtspējīgu veselības aprūpes sistēmas attīstību un drošu ārstniecību pacientam.
Slimnīcu spēja nodrošināt pakalpojumus ir tieši atkarīga no ārstniecības personāla - ārstu un māsu pieejamības. Esošā situācija rāda, ka slimnīcās trūkst personāla, kas būtiski ietekmē spēju nodrošināt paredzēto ārstniecību, informē Oskars Šneiders, Veselības Ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītājs.
Šneiders norāda, ka pagājušajā gadā īstenotais pilotprojekts par hospitalizācijas kārtību parādīja, ka jau šobrīd ir slimnīcas, kuras nenodrošina neatliekamo medicīnisko palīdzību atbilstošā apmērā personāla trūkuma dēļ, tādēļ nepieciešams līdzšinējo kārtību pārskatīt. Ziņojumā iekļautas pakāpeniskas īstenojams pasākumu kopums atbilstoši Valsts kontroles revīzijas ieteikumu īstenošanai.
Tādēļ Veselības ministrija pārskata līdzšinējo sistēmu un plāno pāriet uz trīs līmeņu slimnīcu modeli – lokālajām, reģionālajām un daudzprofilu slimnīcām, aizstājot līdzšinējo piecu līmeņu dalījumu.
Plāns paredz, ka neatliekamā medicīniskā palīdzība tiks nodrošināta visās slimnīcās, neatkarīgi no to līmeņa. Katrā no slimnīcām iedzīvotājiem būs pieejami ārsti, atbalsta personāls, laboratoriskie un diagnostiskie izmeklējumi 24/7 režīmā. Īpaši uzmanība tiks pievērsta slimnīcām ārējās robežas tuvumā, lai nodrošinātu neatliekamās medicīniskās palīdzības pieejamības nepārtrauktību. Papildus tiks stiprināta sadarbība ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, analizēts brigāžu izvietojums un plānota tīkla paplašināšana.
Ziņojumā uzsvērta arī novērošanas (observācijas) pakalpojumu attīstība, kas ļaus samazināt nepamatotu hospitalizāciju skaitu un uzlabot aprūpes efektivitāti. Vienlaikus tiek izstrādāti vienoti kvalitātes rādītāji, kas ļaus vērtēt slimnīcu sniegumu un sasaistīt to ar finansējumu.
Būtiski norādīt, ka šobrīd nav pieņemti lēmumi par konkrētu slimnīcu profilu pārskatīšanu vai reorganizāciju. Ziņojumā aplūkoti principi slimnīcu tīkla organizēšanai, nevis individuālu iestāžu darbības izmaiņas.
Slimnīcu tīkla attīstības plāns ir vērsts uz slimnīcu tīkla pārskatīšanu un sakārtošanu, resursu efektīvāku izmantošanu un ārstēšanas kvalitātes uzlabošanu. Tāpat tiks pārskatīts finansēšanas modelis, lai stiprinātu tās slimnīcas, kas darbojas droši, efektīvi un kvalitatīvi.
Ar slimnīcu tīkla attīstības informatīvo ziņojumu iespējams iepazīties Tiesību aktu portālā. Sabiedrības pārstāvji par plānu aicināti sniegt priekšlikumus, iebildumus, komentārus līdz 6.novembrim.
Demogrāfiskie izaicinājumi ir līdzīgi arī citās Eiropas Savienības valstīs, tādēļ slimnīcu tīkla pārskatīšana šobrīd tiek īstenota arī tādās valstīs kā Igaunija, Lietuva, Vācija, Īrija, Austrija, Slovākija u.c.