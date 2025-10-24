Kristīne Opolais dziedās Čo-Čo-sanas lomu "Latvijas Radio" simtgadei veltītajā operas "Madama Butterfly" izrādē
Latvijas Nacionālajā operā 1. novembrī gaidāma Džakomo Pučīni operas "Madama Butterfly" izrāde ar izcilu sastāvu – galvenās lomas atveidos Kristīne Opolais, Dmitro Popovs, Zanda Švēde un Jānis Apeinis. Pie diriģenta pults stāsies Mārtiņš Ozoliņš. Šī izrāde būs veltījums "Latvijas Radio" simtajai jubilejai.
"Madama Butterfly" uzvedums Latvijas Nacionālajā operā pirmizrādi piedzīvoja 1925. gada maijā un ir uzskatāms par vienu no visvecākajiem joprojām repertuārā esošajiem operuzvedumiem pasaulē. Tā paša gada 1. novembrī ar operas "Madama Butterfly" tiešraidi darbu sāka Latvijas Radiofons. Arī šogad, atzīmējot simtgadi, šīs operas tiešraide skanēs "Latvijas Radio 3".
Čo-Čo-sanas lomā šajā īpašajā vakarā pēc ilga pārtraukuma atgriezīsies ievērojamais latviešu soprāns Kristīne Opolais, kura šo lomu dziedāja arī nesenākajā no iestudējuma atjaunojumiem 2006. gadā, kad muzikālā vadība bija uzticēta Andrim Nelsonam. Dziedātājas žilbinoši spožajā starptautiskajā karjerā īpaši svarīgas bijušas lomas Džakomo Pučīni operās, un Čo-Čo-sanas tēla interpretācija pasaules zināmākajos opernamos uzskatāma par vienu no dziedātājas vokālās un aktieriskās meistarības virsotnēm.
Kristīnes Opolais skatuves partneri 1. novembra izrādē būs pasaulslavenais ukraiņu tenors Dmitro Popovs (Pinkertons), starptautiski pazīstamais latviešu mecosoprāns, Frankfurtes operas soliste Zanda Švēde (Suzuki) un spožais Latvijas Nacionālās operas solists Jānis Apeinis (Šarpless).
Džakomo Pučīni opera vēstī par japāņu meitenes nelaimīgo mīlestību pret amerikāņu virsnieku. 1925. gada uzvedumu veidoja diriģents Jānis Mediņš kopā ar režisori Sofiju Maslovsku, kā arī dekorāciju un kostīmu mākslinieku Eduardu Vītolu. 21. gadsimtā nesenāko šī iestudējuma atjaunojumu veidoja režisors Vladimirs Okuņs, scenogrāfs Juris Salmanis un kostīmu māksliniece Kristīne Pasternaka.