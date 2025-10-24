Rīgas pilsētas izpilddirektors Jānis Lange ievēlēts par Starptautiskās pilsētu un apgabalu vadības asociācijas (ICMA) reģionālo viceprezidentu.
Šodien 10:41
Jānis Lange ievēlēts par Starptautiskās pilsētu un apgabalu pārvaldības asociācijas reģionālo viceprezidentu
ICMA valdes locekļi ir atbildīgi par organizācijas stratēģiskajiem lēmumiem un tās misijas īstenošanu – veicināt izcilību vietējā pārvaldē un ilgtspējīgu kopienu attīstību.
ICMA valde tiekas klātienē četras reizes gadā, savukārt viceprezidenti regulāri piedalās biedru sanāksmēs un virtuālajās darba sesijās. Jānis Lange oficiāli stāsies amatā 2025. gada oktobra beigās Tampā, Floridā, saistībā ar ICMA gada konferenci, un pildīs pienākumus trīs gadu pilnvaru termiņā (2025–2028).
ICMA dibināta 1914. gadā, un tās misija ir veicināt izcilību vietējā pārvaldē, attīstīt un veicināt profesionālu vadību, lai veidotu ilgtspējīgas kopienas, kas uzlabo cilvēku dzīvi visā pasaulē.