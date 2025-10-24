Gaiss iesils līdz +14..+15 grādiem.
Atpakaļ vasarā! Šodien temperatūra Latvijā sasniegs +15 grādus
Piektdien gaisa temperatūra vietām Latvijā var sasniegt +15 grādus, prognozē sinoptiķi.
Debesis klās mākoņi, caur tiem vietām uzspīdēs saule. Priekšpusdienā tikai dažviet valstī nedaudz uzlīs, bet pēcpusdienā un vakarā, sākot no dienvidiem, īslaicīgi līs Latvijas lielākajā daļā.
Vējam lēni līdz mēreni pūšot no dienvidaustrumiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +10..+15 grādiem.
Rīgā laiks būs pārsvarā mākoņains, pēcpusdienā un vakarā dažbrīd gaidāms lietus. Pūtīs mērens dienvidaustrumu vējš. Gaiss iesils līdz +14..+15 grādiem.
Laikapstākļus nosaka zema spiediena apgabals. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 992 hektopaskāliem Kurzemes dienvidrietumos līdz 999 hektopaskāliem Krievijas pierobežā.