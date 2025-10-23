Valsts svētkos Ventspilī koncertzālē “Latvija” skanēs kino un teātra dārgumi
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā – 18. novembrī – koncertzālē “Latvija” skanēs Raimonda Paula, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Zigmara Liepiņa, Jāņa Lūsēna un citu komponistu kino un teātru mūzika. Ieeja Valsts svētku koncertā – bez maksas.
Valsts svētku koncertā 18.novembrī plkst. 16.00 uzsāsies Rīgas Saksofonu kvartets – Aigars Raumanis, Rūdolfs Pēteris Rubenis, Ainars Šablovskis un Baiba Tilhena – un Latvijas Nacionālā teātra aktieri Raimonds Celms un Līga Zeļģe.
Koncertā skanēs fragmenti no starptautisku atzinību guvušām kinomūzikas partitūrām – Lolitas Ritmanis skaņu celiņa kara drāmai “Dvēseļu putenis” un Riharda Zaļupes vērienīgajai spēlfilmai “Nameja gredzens” rakstītā mūzika. Tāpat jaunos tembros uzmirdzēs arī Zigmara Liepiņa, Mārtiņa Brauna, Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Jāņa Lūsēna un vēl citu komponistu veikumi, kas saistās ar tādām leģendārām kinolentēm kā “Teātris”, “Vajadzīga soliste” un “Četri balti krekli” (“Elpojiet dziļi”) vai teātra izrādēm “Kaupēn, mans mīļais”, “Sensācija”, “Atjautīgā aukle” un vēl vairākām citām.
Ieeja Valsts svētku koncertā ir ar ieejas kartēm, kas bez maksas saņemamas koncertzāles “Latvija” kasē. Ieejas karšu izsniegšana sāksies pirmdien, 3. novembrī, plkst. 12.00.
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības atbalstu.