Iespējams, ugunsgrēkā cietušā Saulkrastu novada bērnudārza "Bitīte" audzēkņiem jau pirmdien nodrošinās alternatīvas mācību vietas
Šobrīd tiek darīts viss iespējamais, lai Lojā ugunsgrēkā cietušās pirmsskolas izglītības iestādes (PII) "Bitīte" audzēkņi mācības varētu atsākt divās citās ēkās Sējā un Pabažos no pirmdienas, 27. oktobra, aģentūrai LETA pastāstīja Saulkrastu novada pašvaldības pārstāve Baiba Stjade.
Pašvaldība pagājušajā nedēļā nolēma, ka daļa bērnudārza "Bitīte" bērnu tiks pārvietoti uz telpām Sējas pamatskolā, bet daļa - uz "Bitītes" filiāli Pabažos. Telpas jāpielāgo abos gadījumos un pašreiz tiek darīts viss, lai tas notiktu, tomēr pilnīga skaidrība par to, vai Lojas bērnudārza bērni varēs pirmdien atsākt mācības Sējā un Pabažos, būšot piektdien.
Vienlaikus, kā noskaidroja aģentūra LETA, daļai vecāku bērnu izvadāšana uz Pabažiem ir salīdzinoši problemātiska - bērnudārza filiāle atrodas aptuveni 20 minūšu braucienā no Lojas.
Pēc Stjades teiktā, uz Pabažiem plānots pārvirzīt tieši mazākos audzēkņus vecumā no pusotra līdz trim gadiem. Lai gan pašvaldības rīcībā ir divi autobusi, kas tiek izmantoti skolēnu pārvadājumiem, šobrīd nav paredzēts nodrošināt transportu no Lojas uz Pabažiem, jo tie nav piemēroti tik mazu bērnu pārvadāšanai. Proti, tajos nav bērnu autosēdeklīšu, un būtu jānodrošina arī pavadošās personas. Turklāt autobusi tiek intensīvi izmantoti skolēnu pārvadājumu nodrošināšanai un rīta stundās pēc noteiktā kustības grafika ir noslogoti.
Stjade uzsver, ka uzreiz pēc ugunsnelaimes viens no pirmajiem pašvaldības uzdevumiem bija izvērtēt iespējamās alternatīvās telpas bērnu izmitināšanai, ievērojot veselības un higiēnas prasības, ko nosaka Ministru kabineta noteikumi.
"Diemžēl ne kultūras namā, ne citās Lojas pagasta pašvaldības ēkās nav piemērotas infrastruktūras - tur nav virtuves, sanitāro mezglu vai telpu, kas atbilstu pirmsskolas izglītības iestādes prasībām," atzina pašvaldības pārstāve.
Tāpēc pieņemtais risinājums bērnus pārvietot uz Sējas pamatskolu un PII "Bitīte" filiāli Pabažos šobrīd ir labākais iespējamais variants gan bērnu, gan personāla drošībai un labsajūtai, uzsvēra Stjade.
Bērnudārza vadītāja Daiga Kunčerova iepriekš aģentūrai LETA pastāstīja, ka vienas bērnudārza grupas telpas ir izdegušas pilnībā, sadegot ne tikai inventāram un mācību materiāliem, bet arī bērnu drēbēm, kas bija atstātas šajās telpās.
Pašvaldība šobrīd neplāno vecākiem kompensēt šos zaudējumus.
Stjade norādīja - ja kādai ģimenei šie zaudējumi ir būtiski un ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas personas statuss, pašvaldība aicina vērsties Sociālajā dienestā. "Šādos gadījumos noteikti tiks meklēti individuāli risinājumi un sniegta palīdzība," viņa sacīja.
Tāpat viņa skaidroja, ka šobrīd vēl tiek veikta ugunsgrēka seku novērtēšana un sākta telpu apsekošana un sakopšana. Paredzams, ka precīzāka informācija par ēkas atjaunošanas laiku būs zināma pēc ekspertīzes rezultātu saņemšanas un nepieciešamo darbu apjoma izvērtēšanas.
Jau ziņots, ka naktī no 19. uz 20. oktobri 405 kvadrātmetru platībā dega pirmsskolas izglītības iestāde "Bitīte" Saulkrastu novada Lojā. Tādējādi viena ēkas daļa ir izdegusi, bet otra - daļēji appludināta.
Valsts policija sākusi resorisko pārbaudi par ugunsgrēku. Sākotnējā informācija gan neliecina par noziedzīgu nodarījumu, aģentūra LETA noskaidroja policijā.
Savukārt Būvniecības valsts kontroles birojs pēc ēkas apsekošanas nolēmis aizliegt tās ekspluatāciju līdz brīdim, kad tiks novērsta konstatētā bīstamība.