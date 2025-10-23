Te viņi ir, te viņu nav! Goda sardzes grafiks pie Brīvības pieminekļa mulsina iedzīvotājus. Kāds tam ir iemesls?
Goda sardze pie Latvijas Brīvības pieminekļa ir viena no Rīgas "vizītkartēm", ko ik dienu vēro simtiem tūristu un vietējo iedzīvotāju. Tomēr daudzi ir pamanījuši, ka reizēm ierastajā vietā karavīru vienkārši nav.
Kāds portāla Jauns.lv lasītājs pauda neizpratni:“Kāpēc Goda sardze pie Brīvības pieminekļa, piemēram, nav katru dienu, kad tūristi vēlas nobildēties, bet šodien — lietū un vējā — stāv?”
Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvis virsseržants Jānis Kaģis skaidro, ka Goda sardze pie pieminekļa tiek norīkota katru dienu no plkst. 10.00 līdz 16.00, tostarp brīvdienās, un tās maiņa notiek ik pēc stundas. Kopš 2004. gada septembra karavīri reizi pusstundā patrulē gar pieminekli.
Goda sardzi neuzliek vai noņem, ja gaisa temperatūra pārsniedz plus 25 grādus pēc Celsija skalas vai samazinās zem mīnus desmit grādiem. Par nelabvēlīgiem laika apstākļiem Goda sardzes neuzlikšanai vai noņemšanai tiek uzskatīts arī vēja ātrums, kas pārsniedz desmit metru sekundē. Ja snieg vai krīt kursa, Goda sardze tiek noņemta, ja vēja ātrums pārsniedz piecus metrus sekundē. Goda sardzes pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nav arī spēcīga lietus laikā.
Goda sardze pie Brīvības pieminekļa atradās kopš tā atklāšanas 1935.gada 18.novembrī. 1940.gada 21.jūlijā, neilgi pēc Latvijas valdības pieņemtā Padomju Savienības ultimāta un Sarkanās armijas ienākšanas Rīgā, Goda sardze tika noņemta. Goda sardzi pie Brīvības pieminekļa atjaunoja 1992.gada 11.novembrī.