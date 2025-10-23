Latvijas skolās uzsāk izglītojošu kampaņu par datu drošību: “Klikšķis bija nieks. Bet Tu atdevi daudz.”
Datu valsts inspekcija (DVI) ik gadu saņem simtiem iedzīvotāju sūdzību par personas datu aizsardzības pārkāpumiem – 2024. gadā sniegtas vairāk nekā 2500 konsultācijas.
Digitālajā laikmetā, kurā viens klikšķis atver durvis uz bezgalīgu informācijas apmaiņu, Datu valsts inspekcija uzsāk izglītojošu sabiedrības informēšanas kampaņu, lai rosinātu ikvienu digitālo lietotāju, bet it īpaši jauniešus, apzināties, ka personas dati ir vērtība, nevis nejauši atstāts nospiedums internetā.
Kampaņas galvenais vēstījums “Klikšķis bija nieks. Bet Tu atdevi daudz.” uzsver, ka šķietami nekaitīgas digitālās darbības, piemēram, savu fotogrāfiju izvietošana sociālajos tīklos, dalība bezmaksas spēlē vai klikšķis uz “Piekrītu” pogas, neizlasot dokumenta saturu, var nozīmēt plašas un neatgriezeniskas datu nodošanas sekas, kuras ne vienmēr ir viegli paredzēt vai atgriezt.
Kampaņa mērķis ir palīdzēt:
- izprast, kas ir personas dati un kā tie tiek apstrādāti,
- izvērtēt riskus, kas saistīti ar informācijas brīvu izplatīšanu internetā,
- attīstīt kritisko domāšanu par to, kam un kāpēc mēs atklājam savus datus gan digitālajā vidē, gan ārpus tās.
Kā uzsver Datu valsts inspekcijas direktore Jekaterina Macuka: “Internets neko neaizmirst. Ja informācija tiek publiskota, praktiski nav iespējams kontrolēt, kas ar to notiek tālāk, tā var būt saglabāta citur, izplatīta tālāk vai izmantota ārpus lietotāja kontroles. Tādēļ ir ļoti svarīgi ar saviem datiem rīkoties atbildīgi.”
Lai sasniegtu dažādas auditorijas, kampaņa tiek īstenota vairākos posmos un dažādos kanālos:
- Ieraksti un izglītojoši materiāli sociālajos tīklos par datu drošību, kas balstīti reālās dzīves situācijās;
- Sadarbība ar jauniešu vidū populāriem viedokļu līderiem informācijas izplatīšanā;
- Semināri Latvijas skolās (9.–12. klase): sākoties jaunajam mācību gadam, aicinām skolas pieteikt izglītojošas nodarbības Latvijas skolās ar praktiskiem piemēriem un diskusijām par datu drošību, ko pasniegs Datu valsts inspekcijas un kiberdrošības speciālisti;
- Radošs konkurss skolēniem “Neredzamais rēķins”: jaunieši tiks aicināti komandās veidot darbus, kas atspoguļo to, ar kādiem datiem “samaksājam” par šķietami bezmaksas lietotnēm vai aktivitātēm internetā.
Datu valsts inspekcija uzsver, ka šī kampaņa nav vērsta uz biedēšanu vai aizliegšanu. Tās mērķis ir sniegt zināšanas, kā arī praktiskus padomus un rīkus, lai ikviens varētu droši un apzināti izmantot digitālos rīkus, nepakļaujot sevi nevajadzīgiem riskiem.