Kozlovskis: "Drošības situācija Latvijā kļūst arvien izaicinošāka!"
Drošības situācija Latvijā kļūst arvien izaicinošāka, "Latvijas Televīzijai" norādījis iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis (JV).
Ministrs uzsvēra, ka šobrīd nav pamata panikai, tomēr norādīja, ka sabiedrībai jābūt modrai un par pamanītiem iespējamiem drošības apdraudējumiem nepieciešams ziņot atbildīgajiem dienestiem. Drošības kontekstā Kozlovskis atzīmēja, ka nākamā gada budžetā plānots līdzekļu pieaugums Valsts drošības dienesta (VDD) kapacitātes stiprināšanai, jo esošajā drošības situācijā tās darba apjoms aug.
VDD gaidāms arī ieguldījums darbinieku skaita audzēšanai, lai virkni apdraudējumu var ne tikai fiksēt, bet arī novērst plašākā mērogā. Savukārt drošībai svarīgā valsts Austrumu robežas stiprināšana notiekot "pēc plāna", tostarp ar ievērojamiem Eiropas ieguldījumiem, kas īpaši būtiski apstākļos, kad budžetā trūkst naudas.
Eiropas līmeņa regulējumā attiecībā uz migrantiem un patvēruma meklētājiem ministrs cer, ka izdosies panākt, lai attiecībā uz Latviju tiek ņemts vērā, ka esam nelegālās migrācijas spiediena būtiski ietekmēta valsts.
Kozlovskis piebilda, ka no vairāku partiju iecerētās Latvijas izstāšanās no Stambulas konvencijas nekādus ieguvumus valstij neredz, tā vietā iezīmējas tikai riski un kaitējums valsts reputācijai. Savukārt par šī procesa ietekmi uz attiecībām koalīcijā Kozlovskis izteicās izvairīgi, vien atzīmējot, ka koalīcijas partijas vienojušās, ka pašlaik prioritāte ir nākamā gada valsts budžeta pieņemšana.