Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras vadītājs Endziņš vadīs Rīcības grupu birokrātijas mazināšanai
Jānis Endziņš oficiāli kļuvis par Rīcības grupas birokrātijas mazināšanai vadītāju, aģentūrai LETA pavēstīja Valsts kancelejā. Savukārt Valsts kancelejas direktors, grupas līdzšinējais vadītājs Raivis Kronbergs darbu turpinās kā vadītāja vietnieks. To paredz grozījumi Ministru prezidentes Evikas Siliņas (JV) 26. marta rīkojumā par rīcības grupu birokrātijas mazināšanai.
Valsts kancelejā informē, ka grupas pamatsastāvs paliek teju nemainīgs. To papildinās Ministru prezidentes parlamentārā sekretāre Karina Ploka, savukārt līdzšinējie rīcības grupas pārstāvji no Latvijas Bankas un Tiesībsarga biroja darbu grupā neturpinās pastāvīgi, bet pēc nepieciešamības iesaistīsies konkrētu jautājumu risināšanā.
Vienlaikus grozījumi Ministru prezidentes rīkojumā par rīcības grupu birokrātijas mazināšanai paredz, ka rīcības grupas vadītājam ir tiesības izveidot ekspertu komandas prioritāri risināmajos jautājumos. Tāpat rīcības grupa strādās ciešā partnerībā ar Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisiju.
Kronbergs, vērtējot līdz šim paveikto birokrātijas un administratīvā sloga mazināšanā, uzsver, ka progress ir, un tas apliecina, ka no birokrātijas mazināšanas pilotprojekta, kurā tika strādāts pie 21 prioritārā pasākuma, var virzīties uz rīcības grupu birokrātijas mazināšanai kā pastāvīgu platformu ar ambiciozākiem mērķiem. "Rīcības grupas vadīšana turpmāk prasīs pilnu darba dienu, un esmu gandarīts, ka viens no valdības sadarbības partneriem - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) - šim atbildīgajam uzdevumam ir izvirzījusi savu pārstāvi, kurš ir gatavs nolikt malā līdzšinējos pienākumus un ķerties pie birokrātijas sloga mazināšanas kā pilna laika pienākumiem," saka Kronbergs.
Viņš arī uzsver, ka administratīvā sloga mazināšanas darbs notiek pastāvīgi un neaprobežojas tikai ar rīcības grupu - tas notiek arī nozaru ministrijās un arī izdevumu mazināšanas un valsts budžeta līdzekļu efektīvākas izmantošanas kontekstā.
Ministrijas ir apkopojušas un strādā pie teju 400 priekšlikumiem administratīvā sloga mazināšanai un efektivitātes uzlabošanai.
Aizvadītajā nedēļā Endziņš rīcības grupas sanāksmē, kas notika attālinātā formātā, prezentēja savu vīziju turpmākajam rīcības grupas darbam, uzsverot, ka tam jārezultējas sabiedrībai sajūtamos uzlabojumos pēc gada, jāsasniedz zemākais birokrātijas slogs Baltijā, kā arī birokrātijas sloga mazināšanai jākļūst par pašsaprotamu publiskās pārvaldes "higiēnas" jautājumu.
Endziņš rīcības grupas darbu paredzējis organizēt, ap sevi pulcējot nelielu ekspertu komandu, lai strādātu pie konkrētām idejām birokrātijas mazināšanai konkrētās jomās. Pēc ideju prezentēšanas rīcības grupai un arī valdību veidojošajām politiskajām partijām, saņemot mandātu īstenot konkrētās izmaiņas, notiks darbs pie nepieciešamo tiesību aktu izstrādes.
Birokrātijas sloga mazināšana tiks mērīta gan kvantitatīvi, gan arī sabiedrības uztverē, veicot socioloģiskās aptaujas iedzīvotāju un uzņēmēju grupās.
Jau ziņots, ka līdzšinējais LTRK valdes priekšsēdētājs Endziņš nolēmis atstāt amatu, lai vadītu Birokrātijas mazināšanas rīcības grupu.
Endziņš amata pienākumus LTRK pildīs līdz 28. novembrim, savukārt 1. decembrī viņa vietā stāsies Katrīna Zariņa.
Rīcības grupa birokrātijas mazināšanai tika izveidota 27. martā. Tajā darbojas valsts pārvaldes, uzņēmēju un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Līdz šim to vadīja Valsts kancelejas direktors.