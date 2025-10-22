Prezidents: Saeimai par Stambulas konvenciju jālemj racionāli, nevis emocionāli
Atturoties komentēt norises Saeimā ap Stambulas konvenciju, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs mudina deputātus uz racionālu diskusiju un sola atbilstoši Satversmei vērtēt likumprojektu par izstāšanos, ja tas nonāks uz viņa galda.
Trešdien pēc tikšanās ar premjeri Eviku Siliņu (JV) Valsts prezidents žurnālistiem norādīja, ka Saeima patlaban vērtē jautājumu par Stambulas konvencijas denonsēšanu, un viņš gaidīs parlamenta lēmumu, pirms sniegs vērtējumu par likumprojektu.
Prezidents atgādināja, ka savu viedokli par Stambulas konvenciju jau paudis iepriekš. Viņš cer, ka Saeimas diskusija būs racionāla, ņemot vērā gan starptautiskos un ārpolitiskos, gan tiesiskos un vardarbības novēršanas aspektus.
"Ja Saeima balsos par likumprojektu un to pieņems, un šis likumprojekts nonāks uz mana galda, tad atbilstoši Satversmei es šo likumprojektu vērtēšu un pieņemšu lēmumu," sacīja Rinkēvičs, piebilstot, ka viņš neiesaistīsies diskusijā par to, kas šobrīd notiek Saeimā, un nedarīs to "līdz parlamenta lēmumam vienā vai otrā virzienā".
Savukārt Ministru prezidente uzsvēra, ka politiskajām debatēm par Stambulas konvenciju nevajadzētu ietekmēt vardarbības upuru tiesības un pieejamo palīdzību.
Siliņa norādīja, ka jautājums par Stambulas konvenciju un ar to saistītajām iniciatīvām vienmēr ir valdības dienaskārtībā. Viņa pauda, ka vardarbībai ģimenē un pret sievietēm nav vietas, un valdība turpinās darbu, lai nodrošinātu atbalstu tiem, kas meklē palīdzību valsts institūcijās.
"Es izdarīšu visu, kas no manis un valdības ir atkarīgs, lai cilvēki, kas uzticējušies valstij un kuriem sniedz palīdzību, varētu to saņemt arī turpmāk, un lai bērni, kuri patvērušies no vardarbīgām ģimenēm, varētu saņemt atbalstu," sacīja premjere.
Viņa atzina, ka Saeimā patlaban jūtama priekšvēlēšanu noskaņa, taču uzsvēra, ka politiskās diskusijas, kuras reizēm var nosaukt arī par "politisko teātri", nedrīkst ietekmēt tiesisko paļāvību cilvēkiem, kuri paļaujas uz valsts aizsardzību.
Jau rakstīts, ka Saeimas Ārlietu komisija trešdien konceptuāli atbalstīja ieceri izstāties no Stambulas konvencijas, virzot to izskatīšanai ceturtdienas, 23. oktobra, Saeimas sēdē. Komisijas deputāti šodien sāka politisko diskusiju, jo iepriekš tika uzklausīti ministriju, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji.
Septembra izskaņā ar valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstu Saeima vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Latvijā Eiropas Padomes konvencija par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb tā dēvētā Stambulas konvencija stājās spēkā pagājušā gada 1. maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē.
Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.