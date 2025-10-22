Finanšu ministrija nevar atbildēt - cik kompensācijās izmaksās ap 400 VID darbinieku atlaišana
Jau vairākus mēnešus tiek runāts par to, ka taupības pasākumu ietvaros, kurus realizē virkne valsts iestāžu, samazināt izdevumus, atlaižot darbiniekus, vajadzēs arī Valsts ieņēmumu dienestam (VID).
VID izdevumi nākamā gada budžetā ir jāsamazina par 13,4 miljoniem eiro, no kuriem aptuveni astoņus miljonus eiro plānots ietaupīt, samazinot darbinieku skaitu, vēl augustā pauda VID ģenerāldirektore Baiba Šmite-Roķe. Oktobrī finanšu ministrs Arvils Ašeradens (JV) pauda, ka darbu VID zaudēs aptuveni 400 cilvēku.
Jauns.lv aptuveni pirms nedēļas vērsās Finanšu ministrijā (FM) ar lūgumu sniegt informāciju – kādā apmērā kopumā tiks izmaksātas kompensācijas atlaistajiem darbiniekiem.
Jautājums no FM pēcāk tika “piespēlēts” VID, atbildot, ka sīkāka informācija tiks sniegta preses brīfingā, 24. oktobrī. Kad Jauns.lv atkārtoti prasīja jau šobrīd informēt par prasīto summu, FM pauda, ka šobrīd šādas informācijas neesot – summas vēl tiekot aprēķinātas, taču izmaksas pilnībā segšot VID budžets.
Uz aicinājumu precizēt – no šī, vai nākamā gada budžeta –, kā arī sniegt kaut vai aptuvenas aplēses, FM Komunikācijas departamentā norādīja, ka šobrīd nevar sniegt arī aptuvenas aplēses un nevarot informēt, no kura gada budžeta izmaksas segs.
Taču – šos jautājumus mediji varēšot uzdot 24. oktobrī (būtībā pēc divām dienām) plānotajā brīfingā, kad, cik noprotams, aprēķini būs pieejami (?).
Šī FM un VID uzvedība nedaudz jocīgā gaismā nostāda procesu, kādā valsts plāno un realizē vērienīgus taupīšanas pasākumus, kā arī liek uzdot retorisku jautājumu – kāds tad ir budžets, kurš ir apstiprināts Ministru kabinetā un aiznests uz Saeimu – ja vēl oktobrī nav skaidrs, cik izmaksās konkrētas iestādes darbinieku atbrīvošana?