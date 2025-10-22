Mūžībā devies bijušais Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Adlers
Miris bijušais Ģenerālprokuratūras Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors Modris Adlers, noskaidroja prokuratūrā.
Prokuratūra izsaka līdzjūtību Adlera tuviniekiem.
Adlers dzimis 1955. gada 29. janvārī. Lielu daļu sava mūža viņš aizvadīja, strādājot prokuratūrā. Adlers sāka strādāt prokuratūrā 1994. gadā, bet no 2000. gada līdz 2020. gadam viņš bija Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Sevišķi svarīgu lietu izmeklēšanas nodaļas virsprokurors.
Adlers pensijā devās 2020. gada sākumā. Viņa vadītās nodaļas prokurori uzturēja apsūdzību Latvijā skaļākajās Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un citu tiesībsargājošo iestāžu iepriekš izmeklētās korupcijas lietās. Piemēram, Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča un uzņēmēja Māra Martinsona lietā, tā dēvētajā uzņēmuma "Latvenergo" kukuļņemšanas pamata krimināllietā un tā dēvētajā "Daimler" kukuļošanas lietā.
Jauns.lv izsaka līdzjūtību Modra Adlera ģimenei un tuviniekiem.