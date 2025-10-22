Ārlietu ministrija: Latvija neredz iespēju ļaut Putinam šķērsot mūsu gaisa telpu
Latvija neredz iespēju izsniegt atļauju Krievijas diktatora Vladimira Putina lidmašīnas pārlidojumam mūsu gaisa telpā, komentējot sākotnēji Budapeštā plānoto, bet vēlāk neapstiprināto ASV un Krievijas prezidentu tikšanos, informēja Ārlietu ministrijā.
Ministrijā pauda, ka Latvija atbalsta Trampa centienus izbeigt Krievijas agresiju pret Ukrainu. Vienlaikus ministrijā norāda, ka pašlaik tomēr nekas neliecina par Krievijas un Putina gatavību konstruktīvi iesaistīties jēgpilnā miera procesā. Krievija turpina pastiprināt gaisa uzbrukumus pret Ukrainu, nogalinot nevainīgus civiliedzīvotājus un nodarot bojājumus civilajai un kritiskajai infrastruktūrai.
"Latvija neredz iespēju izsniegt atļauju pārlidojumam savā gaisa telpā personai, kura pieņēma lēmumu sākt karu Ukrainā un ir atbildīga par Krievijas smagajiem starptautisko tiesību pārkāpumiem, tajā skaitā par kara noziegumiem Ukrainā," informēja ministrijā.
Jau ziņots, ka sākotnēji Budapeštā tika plānota Trampa un Putina tikšanās, lai apspriestu kara izbeigšanu Ukrainā. Kad tieši tā notiks, netika ziņots, un nebija arī skaidrs, kā tieši Putins plāno nokļūt Ungārijas galvaspilsētā, jo spēkā ir Eiropas ierobežojumi Krievijas lidmašīnu pārlidojumiem pār Eiropas Savienības valstīm.
Taču otrdien ASV amatpersona, kura vēlējās palikt anonīma, paziņoja, ka Tramps neplāno tuvākajā laikā tikties ar Putinu, ar šo vēsti nākot klajā dažas dienas pēc tam, kad Tramps bija paziņojis, ka tiksies ar Putinu divu nedēļu laikā Budapeštā.
Tramps kopš atgriešanās Baltajā namā šī gada sākumā centies panākt ātru Krievijas sāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu, uzstājot uz virkni tiešu sarunu starp Ukrainas un Krievijas amatpersonām un uzņemot Putinu samitā Aļaskā, taču šie diplomātiskie centieni nav noveduši ne pie nekāda izrāviena.