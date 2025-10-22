Saeimai nodoti 7000 parakstu par Balvu slimnīcas stacionāra saglabāšanu
7000 Balvu novada iedzīvotāju parakstījuši aicinājumu saglabāt neatliekamās palīdzības sniegšanu Balvu slimnīcā pilnā apmērā. Šodien šie paraksti iesniegti Saeimas priekšsēdētājai Daigai Mieriņai (ZZS).
“Mēs pilnībā atbalstām un saprotam iedzīvotāju vēlmi saglabāt kvalitatīvu veselības aprūpi savā novadā,” norādīja 14. Saeimas frakcijas Apvienotais saraksts priekšsēdētājs Edgars Tavars, kurš kopā ar Balvu novada domes priekšsēdētāju Jāni Trupovnieku šodien iesniedza iedzīvotāju savāktos parakstus.
Arī Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS) paudusi pilnīgu atbalstu iedzīvotāju iniciatīvai saglabāt Balvu slimnīcas diennakts stacionāru, uzsverot, ka slimnīcas darbības ierobežošana būtu nepieļaujama un pretrunā ar valsts deklarētajiem mērķiem — stiprināt austrumu pierobežas drošību, attīstīt reģionus un nodrošināt vienlīdzīgu veselības aprūpes pieejamību visā Latvijā.
Veselības ministrija (VM) šomēnes plāno nodot sabiedriskajai apspriešanai informatīvo ziņojumu par plānotajām izmaiņām slimnīcu tīklā, informēja VM Veselības aprūpes departamenta direktore Sanita Janka. Viņa uzsvēra, ka VM neplāno slēgt nevienu slimnīcu, taču tiek vērtēts, kādus obligātos profilus katra no tām varēs nodrošināt. Tiek pārskatīts neatliekamās medicīnas un uzņemšanas nodaļu tīkls, kā arī stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu profili un finansējuma modelis.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV) uzsvēris, ka mazākajās slimnīcās reģionos jāpaliek neatliekamās palīdzības nodaļām, lai tās būtu cilvēkiem pieejamas un funkcionējošas.
Vienlaikus viņš norādīja, ka ārstu vietas, kas pastāv tikai “uz papīra”, būtu jālikvidē, lai nemaldinātu pacientus. “Brīžiem cilvēki sociālajos tīklos raksta, ka bijuši slimnīcā, bet nav saņēmuši pakalpojumu,” atzina ministrs.
Balvu novada pašvaldība šomēnes sāka parakstu vākšanu par Balvu neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas diennakts stacionāra saglabāšanu. Pašvaldībai bijusi informācija, ka Veselības ministrija apsver iespēju pārveidot Balvu slimnīcu par dienas stacionāru, ko pašvaldība uzskata par nepieņemamu, jo tas “apdraudētu savlaicīgas un kvalitatīvas veselības aprūpes pieejamību reģiona iedzīvotājiem”.