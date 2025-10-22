Rēzeknes novadā apturēta automašīna ar 240 tūkstošiem kontrabandas cigarešu
2025. gada 6. oktobrī Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālas nodaļas amatpersonas Rēzeknes novadā, realizējot operatīvo informāciju, apturēja automašīnu “Fiat Ducato”, kuru vadīja 1994. gadā dzimis vīrietis. Likumsargi automašīnas kravas nodalījumā kopumā atrada un izņēma 240 000 cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām. Valsts policijā uzsākts kriminālprocess, turpinās izmeklēšana.
Realizējot operatīvo informāciju, šā gada 6. oktobrī amatpersonas Rēzeknes novada Sokolku pagastā, uz valsts reģionālā autoceļa P59 Viļāni–Malta apturēja automašīnu “Fiat Ducato”, kuru vadīja 1994. gadā dzimis vīrietis. Veicot automašīnas apskati, likumsargi tās kravas nodalījumā konstatēja 24 kastes, kurās atradās cigaretes. Kopumā kastēs atradās 240 000 “NZ Gold” cigaretes ar Baltkrievijas Republikas akcīzes markām.
Likumsargi automašīnas vadītāju aizturēja un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā. Jāmin, ka persona iepriekš bija nonākusi policijas redzeslokā. Uzsāktajā kriminālprocesā turpinās pirmstiesas izmeklēšana.
Saistībā ar šo notikumu ir uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 221. panta trešās daļas, proti, par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, tabakas aizstājējproduktu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu šķidrumu nelikumīgu izgatavošanu (ražošanu), uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta lielā apmērā, vai par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja to izdarījusi organizēta grupa. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.