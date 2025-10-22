Latvija par 50 miljoniem eiro iegādāsies distances mīnēšanas sistēmas robežas aizsardzībai
Aizsardzības ministrija (AM) trešdien slēgs vienošanos ar Vācijas uzņēmumu "Dynamit Nobel Defence" (DND) par distances mīnēšanas sistēmu iegādi 50 miljonu eiro vērtībā, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pavēstīja aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).
Pēc viņa teiktā, šīs sistēmas ļaus ātri izvietot mīnas uz Latvijas robežas, tādējādi stiprinot Baltijas aizsardzības līniju. Tā ir daļa no kopīgā aizsardzības plāna, kurā tiek iegādāti arī robežas tuvumā izvietojami šķēršļi un sensori, informēja Sprūds.
Aizsardzības ministrs pavēstīja, ka 50 miljonu eiro līgumā ar DND ir iekļauta arī mīnu piegāde, bet tuvākajos gados paredzēts iegādāties vēl mīnas, un tam jau ir ieplānoti finanšu līdzekļi.
Sprūds uzsvēra, ka pirkums no DND ir pirmais nozīmīgais ieguldījums tieši distances mīnēšanas sistēmās. Ņemot vērā, ka summa - 50 miljoni eiro - nav maza, ir paredzēta arī vietējās industrijas iesaiste, piebilda politiķis, detalizētāk neskaidrojot, kā tas izpaudīsies tieši šajā iepirkumā.
"Uzstādījums ir šajā budžetā aktīvi iesaistīt mūsu industriju. 30% no lielajiem iepirkumiem ir mūsu pašu industrijas iesaiste jeb lokalizācija šeit, lai vietējie uzņēmumi arī nodrošinātu gan piegāžu drošību, gan arī veicinātu tautsaimniecību. (..) Sabiedrība ir devusi savu deleģējumu un atbalstu šādam budžetam, bet ir arī ļoti svarīgi, lai šis finansējums maksimāli nāk atpakaļ tautsaimniecībā, veicinot ekonomiku, veicinot uzņēmējdarbību, it īpaši aizsardzības nozarē, tādējādi veicinot arī piegāžu drošību," stāstīja Sprūds.
Kā ziņots, valdības atbalstītajā nākamā gada valsts budžeta projektā, kas patlaban tiek skatīts Saeimā, aizsardzības nozares finansējums ir viena no prioritātēm.
Pēc Finanšu ministrijas sniegtās informācijas, kopējais nākamā gada aizsardzības finansējums sasniegs 2,2 miljardus eiro. Paredzēts, ka Latvijas aizsardzības finansējums saskaņā ar NATO definīciju jau 2026. gadā sasniegs 4,9% no iekšzemes kopprodukta (IKP), savukārt 2027. gadā - 5% no IKP, 2028. gadā - 4,9% no IKP.