Daugavpilī ziemas sezonā darbosies tikai viens brīvkrāns - Brjanskas ielā 4
Līdz ar auksta laika iestāšanos uz ziemas periodu pakāpeniski tiks atslēgti visi Daugavpils brīvpieejas ūdens krāni. Ziemā Daugavpilī darbosies tikai viens brīvkrāns - Brjanskas ielā.
Līdz ar auksta laika iestāšanos uz ziemas periodu pakāpeniski tiks atslēgti visi pilsētas brīvpieejas ūdens krāni (jeb brīvkrāni), kas ierīkoti Daugavpils apmeklētākajās sabiedriskajās un atpūtas vietās skat. karti un kas siltajā sezonā priecē pilsētniekus ar garšīgu dzeramo ūdeni no pilsētas ūdensvada, informē SIA "Daugavpils ūdens"
Pirmie objekti, kas pagājušajā nedēļā tika atslēgti, bija brīvkrāns un mazgāšanas kolonna Stropu ezera pludmalē, bet nākamnedēļ darboties beigs arī divi brīvkrāni pilsētas Centra (Dubrovina parkā un Mūzikas skvērā Esplanādes atpūtas parkā). Savukārt līdz šīs nedēļas beigām tiks demontēts brīvkrāns Lielajā ielā 226, jo pienācis laiks tā tehniskajai apkopei un remontam. Savu darbību ziemā nepārtrauc tikai viens brīvkrāns – Brjanskas ielā 4.
Nākamgad pēc tehniskā stāvokļa un finansiālo iespēju novērtēšanas Daugavpilī iecerēts turpināt darbu gan pie esošo brīvkrānu atjaunošanas, gan jaunu brīvkrānu uzstādīšanas dažās pilsētas publiskajās vietās.