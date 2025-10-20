No 20. oktobra līdz 14. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielā Daugavpilī
Foto: Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde / Facebook
No 20. oktobra līdz 14. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielā Daugavpilī

Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem Daugavpilī ierobežos satiksmi Tirgus ielā.

No 20. oktobra līdz 14. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielas posmā no Gajoka parka līdz Centrālajai ielai, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.

Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:

Satiksmes shēma

Autovadītāji tiek aicināti būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.

