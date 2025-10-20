Foto: Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde / Facebook
Novadu ziņas
Šodien 20:04
No 20. oktobra līdz 14. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielā Daugavpilī
Sakarā ar asfalta seguma atjaunošanas darbiem Daugavpilī ierobežos satiksmi Tirgus ielā.
No 20. oktobra līdz 14. novembrim ierobežos satiksmi Tirgus ielas posmā no Gajoka parka līdz Centrālajai ielai, informē Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde.
Satiksme tiks organizēta atbilstoši shēmai:
Autovadītāji tiek aicināti būt uzmanīgiem un sekot satiksmes organizācijas zīmēm.